WestJet émet un avis de lock-out de 72 heures en réponse à l'avis de grève du syndicat

CALGARY, AB, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- WestJet a répondu aujourd'hui à un avis de grève de 72 heures émis par le syndicat qui représente le personnel de cabine de WestJet en émettant un avis de lock-out. Ces avis n'affectent pas immédiatement les opérations et ne signifient pas qu'un conflit de travail se produira. WestJet et le SCFP négocient activement et nous croyons qu'une entente peut être conclue afin d'éviter les répercussions sur nos invités.

« La décision d'émettre un avis de lock-out, en réponse aux mesures prises par le syndicat, n'a pas été prise à la légère. Nous regrettons sincèrement les inconvénients et l'incertitude que cela continue de causer à nos invités », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Nous accordons une grande importance au travail et aux contributions de notre personnel de cabine, et il est de notre responsabilité d'assurer l'intégrité de notre réseau et de minimiser le risque d'immobilisation de nos invités, de notre équipage et de nos avions. Notre engagement demeure à la table de négociation, où nous continuerons à travailler sans relâche pour parvenir à une entente qui apporte de la valeur et des améliorations significatives à notre personnel de cabine et qui est durable pour notre entreprise. »

Si une entente n'est pas conclue, un arrêt de travail pourrait survenir dès le 2 août à 0 h 01 (HR). Dans les prochains jours, WestJet prendra toutes les mesures nécessaires pour gérer les répercussions potentielles, notamment en :

gérant de façon proactive les modifications et annulations afin d'assurer de communiquer les changements d'avance à nos invités;

continuant d'offrir une politique de modification et d'annulation flexible aux invités ayant réservé un voyage entre le 30 juillet et le 4 août 2026 et souhaitant prendre d'autres dispositions.

En cas de retard ou d'annulation de vol, les invités touchés seront remboursés ou réacheminés, selon le cas. Les invités ayant effectué leur réservation directement auprès de WestJet seront avisés directement par courriel, à l'adresse fournie au moment de la réservation, de tout changement apporté à leur voyage. Les invités ayant réservé par l'intermédiaire d'un agent de voyages ou d'une agence de réservation en ligne sont invités à communiquer directement avec ces tiers.

Veuillez consulter la page Avis aux voyageurs de WestJet pour toutes les questions relatives aux invités et aux voyages et westjet.com/personnel-de-cabine pour les dernières mises à jour sur la négociation.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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