WestJet confirme qu'un arrêt de travail est maintenant en vigueur

CALGARY, AB, le 2 août 2026 /CNW/ -- WestJet confirme aujourd'hui qu'un arrêt de travail est en cours, empêchant la ligne aérienne d'exploiter ses vols réguliers effectués par ses avions 737 et 787.

« Nous sommes déçus d'en être arrivés là. Cette situation a des répercussions directes sur les plans de voyage de nos invités, sur nos WestJetters ainsi que sur les collectivités et les entreprises que nous desservons », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Notre priorité demeure de rester disponibles pour le syndicat afin de parvenir à une entente. Nous avons présenté une proposition qui aurait établi une nouvelle norme pour le personnel de cabine au Canada, faisant de WestJet la seule ligne aérienne à offrir un taux horaire couvrant l'ensemble du temps travaillé avant et après les vols, en plus d'une augmentation salariale à deux chiffres dès la première année et d'autres améliorations répondant aux priorités soulevées par le syndicat. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée. »

Tous les invités touchés profiteront, selon le cas, d'un remboursement ou d'une nouvelle réservation.

Les invités ayant réservé directement auprès de WestJet recevront des mises à jour à l'adresse courriel associée à leur réservation. Les personnes ayant réservé par l'entremise d'un agent de voyages ou d'une plateforme tierce doivent communiquer directement avec leur fournisseur.

Pour obtenir les plus récents renseignements sur les options offertes aux invités, veuillez consulter la page des avis aux voyageurs de WestJet. Pour des mises à jour sur les négociations, consultez westjet.com/personnel-de-cabine.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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