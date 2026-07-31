WestJet commence à stationner des avions 737 avant un conflit de travail potentiel

CALGARY, AB, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, WestJet a fait part d'une mise à jour sur les négociations de travail avec le syndicat représentant son personnel de cabine. À l'heure actuelle, les négociations sont dans une impasse et à l'approche d'un conflit de travail, WestJet doit entreprendre le processus difficile de stationner des avions 737. Aujourd'hui, WestJet a fait le point sur les négociations de travail avec le syndicat représentant son personnel de cabine. À l'heure actuelle, les négociations n'ont pas permis de conclure une entente et à l'approche d'un possible conflit de travail, WestJet doit entreprendre le processus difficile de stationner des avions 737.

Cette mesure nécessaire permet à la ligne aérienne de maintenir le contrôle de ses activités et de protéger l'intégrité de l'ensemble de son réseau. Surtout, cette mesure proactive vise à réduire au minimum le risque que des invités et des avions soient immobilisés à l'extérieur de leur point d'arrivée prévu.

Nous demeurons actifs à la table de négociation pour parvenir à une entente mutuellement acceptable dans les meilleurs délais.

Les vols WestJet Encore opérés avec des Q400, ainsi que les vols en partage de code exploités par des partenaires aériens, ne sont pas touchés.

Tous les invités devraient prendre connaissance de l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Veuillez consulter la page des avis aux voyageurs de WesytJet pour toutes les questions relatives aux invités et aux voyages et westjet.com/personnel-de-cabinepour les dernières mises à jour concernant les négociations.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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