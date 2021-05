Les bénéficiaires de ces subventions ont appris la nouvelle en mars 2021. Nous vous invitons à observer leurs réactions dans une nouvelle vidéo de WestJet et de l'ATAC intitulée WestJet et l'ATAC : Soutenir le tourisme autochtone au Canada . Les entreprises touristiques autochtones qui ont reçu ces subventions seront mises en vedette sur les médias sociaux et dans la salle de nouvelles de WestJet au cours de la prochaine année.

« Nous sommes heureux de pouvoir appuyer les efforts de rétablissement de ces entreprises autochtones, a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice de WestJet. WestJet est un fier partenaire de l'ATAC, et nous sommes déterminés à favoriser la réconciliation en offrant de nouvelles perspectives aux entrepreneurs autochtones et en communiquant à l'industrie mondiale du tourisme l'importance du tourisme autochtone, un secteur important et en plein essor de l'industrie du tourisme au Canada. »

« WestJet est un partenaire exceptionnel de l'ATAC et un véritable défenseur du tourisme autochtone au Canada qui collabore également aux campagnes de marketing du secteur, offrant ainsi un soutien essentiel aux entreprises touristiques autochtones en cette période difficile, a affirmé Keith Henry, président et chef de la direction de l'ATAC. WestJet a travaillé efficacement avec les entreprises et collectivités touristiques autochtones et comprend très bien l'importance de la réconciliation et la voie à suivre complexe, mais nécessaire pour y parvenir. »

Le partenariat stratégique national entre WestJet et l'ATAC est un engagement de trois ans qui définit la manière dont la compagnie aérienne favorisera les occasions au sein du secteur du tourisme autochtone. Il met en valeur la culture et l'histoire des peuples autochtones, tout en donnant envie aux auditoires du monde entier de profiter d'expériences touristiques autochtones.

Cet été, WestJet et l'ATAC invitent les Canadiens à appuyer les organisations touristiques locales, y compris les entreprises touristiques autochtones locales d'un océan à l'autre, dans le respect de l'ensemble des lignes directrices en matière de santé publique. Selon Destination Canada, si les Canadiens décidaient de consacrer les deux tiers de leurs dépenses prévues initialement pour leurs voyages d'agrément à l'étranger au tourisme national, cela permettrait de combler le manque à gagner estimé à 19 milliards de dollars auquel est confrontée notre économie du tourisme et contribuerait à soutenir 150 000 emplois et à accélérer la reprise d'une année.

« La situation à laquelle est confrontée l'industrie du voyage et du tourisme dans son ensemble a eu des conséquences dévastatrices, a poursuivi Angela Avery. Nous invitons les Canadiens à appuyer les entreprises autochtones au sein de leurs collectivités et partout au pays, lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. »

Bénéficiaires des subventions accordées par WestJet et l'ATAC pour la période 2021-2021 :

Feast Café Bistro : Winnipeg, Manitoba

Moonstone Creation : Calgary, Alberta

Talaysay Tours : Vancouver, Colombie-Britannique

Moccasin Trails : Kamloops, Colombie-Britannique

Indigenous World Winery : Kelowna, Colombie-Britannique

North Star Adventures : Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Aurora Village : Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Expériences autochtones : Gatineau, Québec

Miqmak Catering Indigenous Kitchen: Roxboro, Québec

Pour de plus amples renseignements sur les neuf bénéficiaires, consultez le site www.westjet.com/en-ca/best-of-travel/indigenous-travel.

À propos de l'Association touristique autochtone du Canada

Créée en 2015, l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est un organisme national sans but lucratif œuvrant au sein de l'industrie touristique autochtone. L'ATAC est l'organisme responsable de la croissance et de la promotion de l'industrie touristique autochtone partout au pays. Inspirée par la vision d'une économie touristique autochtone florissante qui partage des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, l'ATAC établit des relations avec des groupes et des régions ayant des mandats semblables afin de favoriser la solidarité collective, la conception de produits, la promotion d'entreprises touristiques autochtones authentiques et les activités de marketing entourant celles-ci, dans le respect du protocole.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. À ses débuts, la société aérienne comptait 250 employés, cinq destinations et trois aéronefs. En 2019, elle comptait 14 000 employés et 180 aéronefs et assurait des liaisons avec plus de 100 destinations dans 23 pays.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2021 d'un prix cinq étoiles de l'APEX, dans la catégorie des grands transporteurs aériens

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, nous vous invitons à communiquer par courriel à [email protected] Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'ATAC, veuillez envoyer un courriel à [email protected] Téléphone : 647 271-2274

Liens connexes

http://www.westjet.com