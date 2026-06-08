WestJet et Icelandair renforcent leur partenariat grâce à un accord de partage de codes réciproque

Le partenariat élargi reliera les invités de Calgary, Edmonton et Winnipeg au réseau d'Icelandair à travers l'Europe via Keflavik

RIO DE JANEIRO, le 8 juin 2026 /CNW/ - WestJet et Icelandair ont signé un accord de partage de codes réciproque à l'occasion de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2026 de l'IATA. Cette entente offrira aux invités en Islande ainsi que des deux côtés de l'Atlantique un accès amélioré à un réseau de destinations élargi, avec la commodité d'une réservation et d'un billet uniques, ainsi que l'enregistrement des bagages jusqu'à destination finale. Sous réserve des approbations réglementaires, les invités de WestJet pourront accéder facilement à plus de dix destinations en Europe via une correspondance pratique à l'aéroport international de Keflavík (KEF).

John Weatherill, vice-président directeur et chef des affaires commerciales de WestJet, et Helgi Már Björgvinsson, responsable des partenariats aériens et des relations internationales chez Icelandair, signent une entente de partage de codes réciproque lors de l’assemblée générale (AGA) de l’IATA 2026.

« Renforcer notre partenariat de longue date avec Icelandair constitue une étape importante pour accroître le choix et la connectivité offerts aux Canadiens. En tirant parti du vaste réseau d'Icelandair via Reykjavik, nous ouvrons un accès plus fluide à l'Europe tout en approfondissant une collaboration qui crée davantage de valeur et de commodité pour les voyageurs, » a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des affaires commerciales de WestJet. « Nous sommes fiers d'approfondir nos liens avec Icelandair et nous réjouissons à l'idée de connecter nos réseaux complémentaires de manière pratique pour nos invités communs. »

Bogi Nils Bogason, président et chef de la direction d'Icelandair, a déclaré : « nous sommes heureux de développer notre partenariat avec WestJet, notre première ligne aérienne canadienne partenaire en partage de code, afin d'étendre notre réseau mondial et d'offrir encore plus de choix et de connectivité à nos clients. Cette collaboration simplifie les voyages entre le Canada, l'Islande et l'Europe continentale, et permet des voyages plus fluides à travers nos réseaux combinés. »

Plus tard ce mois-ci, WestJet lancera un service sans escale pour KEF au départ d'Edmonton et Winnipeg. En raison de la forte demande, les vols saisonniers d'été de WestJet entre KEF et Calgary sont de retour pour la saison estivale 2026. Ces routes seront soutenues par le partenariat de partage de code de WestJet avec Icelandair, facilitant les correspondances vers le réseau européen d'Icelandair au départ de Reykjavik, via plusieurs villes canadiennes.

En plus des avantages pour les invités de WestJet voyageant en Europe, voyager au Canada sera maintenant plus facile pour les aventuriers européens et islandais. Les clients d'Icelandair pourront effectuer des correspondances en une seule escale pour plusieurs villes à travers le réseau intérieur de WestJet.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership