La ligne aérienne poursuit sur sa lancée avec la meilleure ponctualité en Amérique du Nord et un classement parmi les 10 meilleures au monde, tout en complétant la modernisation de sa flotte de Boeing 737

CALGARY, AB, le 10 juill. 2026 /CNW/ - WestJet célèbre une autre étape importante en matière d'excellence opérationnelle, en se classant parmi les lignes aériennes les plus ponctuelles au monde pour un deuxième mois consécutif. Méritant des distinctions consécutives dans le rapport de rendement Cirium sur le respect des délais, WestJet s'est hissée au premier rang des transporteurs aériens les plus ponctuels en Amérique du Nord pour le mois de juin ainsi que pour l'ensemble du deuxième trimestre, un nouveau record pour la compagnie. En plus de cet accomplissement, WestJet a été reconnue comme la 6e ligne aérienne la plus ponctuelle au monde parmi les grands transporteurs internationaux.

WestJet arrive en tête en Amérique du Nord pour la ponctualité pour un deuxième mois consécutif

« Être le transporteur aérien le plus ponctuel en Amérique du Nord pendant l'ensemble du deuxième trimestre témoigne de l'engagement et de la détermination des WestJetters partout dans nos opérations », a déclaré Safa Yamach, vice-président, planification des opérations et rendement chez WestJet. « Bien que ces classements constituent un indicateur important, ce qui compte le plus, c'est ce qu'ils représentent pour nos invités : une expérience de voyage plus fiable. Grâce à des investissements dans nos systèmes et nos processus, ainsi qu'à l'achèvement de projets majeurs liés à la flotte avant l'échéancier prévu, les WestJetters bâtissent une exploitation plus solide et plus résiliente qui produit des résultats concrets. »

En juin, WestJet a effectué près de 17 000 vols, dont 86,4 % sont arrivés à l'heure, soit près de quatre points de pourcentage de plus que le transporteur nord-américain classé au deuxième rang. Combinés à un taux de réalisation des vols de 99,43 %, ces résultats démontrent la fiabilité constante des opérations de la compagnie. Les résultats de juin viennent couronner un solide deuxième trimestre, marqué par une amélioration continue de la ponctualité tout au long du printemps.

WestJet termine la reconfiguration de ses appareils de 180 sièges avant l'échéancier prévu

En plus d'avoir maintenu un excellent rendement en matière de ponctualité, les équipes opérationnelles de WestJet ont complété avant l'échéance prévue la reconfiguration des derniers Boeing 737 de la flotte précédemment configurés avec 180 sièges. Ce projet, soigneusement coordonné parallèlement au programme de vols chargé du printemps, a permis de standardiser la flotte d'avions à fuselage étroit de la compagnie et de réduire la complexité des opérations quotidiennes. Le fait d'avoir terminé ce projet avant le début de la haute saison estivale permettra à WestJet d'offrir une expérience-invité plus uniforme, tout en soutenant la fiabilité des opérations et la ponctualité. Le projet de reconfiguration devait initialement être terminé cet automne; toutefois, WestJet a fièrement clôturé le projet en juin.

À propos de WestJet

Depuis 1996, WestJet s'est donné pour mission de rendre les voyages aériens un peu plus accessibles -- et beaucoup plus agréables. WestJet, ligne aérienne fièrement canadienne dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, relie ses invités à des destinations partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi qu'à certaines des destinations vacances les plus prisées au monde, grâce à une flotte de près de 200 avions voyageant dans un réseau de plus de 100 routes.

Forte d'une équipe de plus de 15 000 WestJetters, nous avons contribué à transformer le paysage du transport aérien au Canada en réduisant les tarifs aériens de moitié et en rendant le voyage aérien accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Ce n'est pas seulement bon pour les affaires. C'est aussi beaucoup de voyageurs heureux.

Le groupe WestJet, qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing est le chef de file des transporteurs aériens offrant un excellent rapport qualité-prix au Canada et le plus important fournisseur de forfaits vacances au pays. Notre priorité est de vous transporter de manière fiable, abordable et attentionnée, afin que le voyage soit aussi mémorable que la destination. Nous élargissons constamment notre réseau, investissons dans la technologie et innovons sans cesse pour que chaque expérience de voyage donne l'impression d'avoir été conçue spécialement pour vous. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership