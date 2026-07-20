Les nouvelles routes et l'élargissement de l'offre de forfaits vacances renforcent la position de chef de file du groupe WestJet à titre de principal transporteur aérien de loisirs et voyagiste au Canada.

CALGARY, AB, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Cet hiver, WestJet desservira Mérida, au Mexique (MID), pour la première fois au départ de son hub mondial, l'aéroport international YYC de Calgary. Ce vol hebdomadaire sera le seul sans escale entre la capitale culturelle du Yucatan et l'Ouest canadien, permettant de découvrir plus facilement que jamais la riche histoire, l'architecture renommée et la gastronomie unique de la ville la plus sûre du Mexique. WestJet ajoute aussi de nouvelles routes sans escale entre Belize City, Belize (BZE) et Winnipeg (YWG); Punta Cana, République dominicaine (PUJ) et Winnipeg; San José del Cabo, Mexique (SJD) et Regina (YQR); ainsi que Liberia, Costa Rica (LIR) et Ottawa (YOW).



« Ces ajouts répondent à la demande croissante pour des destinations au Mexique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout en nous permettant d'accroître notre offre de façon durable et de gérer efficacement notre flotte pendant la période de pointe des voyages hivernaux », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des affaires commerciales de WestJet. « Nous sommes ravis d'offrir à nos invités encore plus d'occasions de troquer leurs bottes d'hiver contre des sandales dans les destinations qui comptent le plus pour eux, et nous avons hâte de découvrir les aventures de voyage qui prendront leur envol grâce à ces nouvelles options emballantes. »

Cap sur le soleil : WestJet ajoute 5 nouvelles routes pour l’hiver 2026-2027

Mérida-

Calgary

1 vol par

semaine

À compter du

17 déc. 2026 San José del

Cabo-Regina 1 vol par

semaine

À compter du

14 déc. 2026 Punta Cana-

Winnipeg 1 vol par semaine

À compter du

28 nov. 2026 Belize City-

Winnipeg

1 vol par

semaine

À compter du

14 déc. 2026 Liberia-

Ottawa

1 vol par

semaine

À compter du

20 déc. 2026

Les nouvelles routes soulignent l'engagement continu de WestJet à être la première ligne aérienne de loisirs du pays dans le domaine des voyages dans les destinations soleil. En plus d'être le transporteur aérien canadien numéro un pour le Mexique en nombre de vols, la compagnie conservera également sa position de chef de file parmi les transporteurs canadiens au Belize et à Liberia cet hiver. Pendant la haute saison hivernale, WestJet desservira 50 destinations soleil à partir de 15 villes canadiennes, plus que toute autre ligne aérienne au Canada. La compagnie aérienne prévoit également d'augmenter sa capacité sur ses routes les plus populaires déjà offertes. Plus de détails à ce sujet seront communiqués au cours des prochaines semaines.

Vacances Sunwing accueille de nouveau des destinations vacances prisées des voyageurs

Pour renforcer la position du groupe WestJet en tant que principal voyagiste canadien, Vacances Sunwing a annoncé son horaire hivernal, dévoilant 3 nouvelles options de forfaits vacances. Dans le cadre de son offre élargie de forfaits vacances, les clients pourront profiter du retour des vacances hivernales à Puerto Plata en République dominicaine et à Roatán au Honduras. Vacances Sunwing offrira aussi pour la première fois des forfaits pour la liaison entre Ottawa et Liberia. L'horaire complet des forfaits vacances pour la saison hivernale s'étend du 1er novembre 2026 au 30 avril 2027 et est offert dès maintenant sur Sunwing.ca.

Punta Cana-Winnipeg* À compter du 4 nov. 2026 Roatán-Québec* À compter du 14 déc. 2026 Liberia-Ottawa À compter du 20 déc. 2026

* Précédemment exploité en 2025

Citations supplémentaires

« Nous savons que les Calgariens sont toujours désireux de vols directs pour le Sud, et ce nouveau vol hebdomadaire pour Mérida met une autre destination ensoleillée pour les vacances sur la carte. WestJet est inégalée avec son service direct au départ de Calgary, et YYC est fier d'être la porte d'entrée de ces escapades hivernales. »

Balazs Bogats, directeur commercial aux aéroports de Calgary

« L'Administration aéroportuaire de Winnipeg est ravie de voir WestJet offrir encore plus d'occasions aux voyageurs à s'envoler pour un endroit chaud cet hiver. Nous sommes déterminés à offrir plus de vols pour des destinations qui comptent pour les Manitobains, et nous apprécions le partenariat de WestJet pour offrir plus de connectivité à YWG. »

Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg

« WestJet a une histoire fructueuse dans la région de la capitale du Canada, et nous sommes heureux de son engagement continu ici. Le Costa Rica est une destination populaire pour les voyageurs locaux, célèbre pour son soleil, ses plages et ses aventures écoénergétiques. La capacité et le choix supplémentaires créés par le nouveau service YOW-Liberia (LIR) de WestJet cet hiver seront incroyablement bienvenus pour les amateurs de soleil et d'aventures d'Ottawa-Gatineau. »

Joel Tkach, vice-président, développement des affaires et marketing, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« L'aéroport international de Regina (YQR) est ravi d'accueillir ce nouveau service hebdomadaire direct pour San José del Cabo (SJD) à partir de décembre, offrant aux amateurs de soleil une option pratique et sans escale pour l'une des destinations de vacances hivernales les plus populaires du Mexique, où le désert rencontre la mer. Cette nouvelle route excitante élargit les choix de voyage pour notre communauté tout en renforçant l'engagement de notre aéroport à relier les passagers aux destinations qu'ils veulent visiter, particulièrement pendant les longs et froids hivers de la Saskatchewan. »

Katie, Dockham, directrice, développement commercial et relations extérieures, YQR

« ASUR se réjouit de la croissance de WestJet à Mérida. Nous sommes ravis de recevoir votre nouvelle route Calgary-Mérida cet hiver, une destination unique dans la péninsule du Yucatan. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de succès, et vos invités apprécieront ce merveilleux coin de paradis et tout ce qu'il a à offrir. Félicitations à nos amis canadiens! »

Alejandro Vales Lehne, Directeur du développement des clients et des routes, ASUR

« Nous sommes heureux de continuer à étendre la connectivité à l'aéroport international de Los Cabos avec l'un de nos marchés internationaux les plus importants. Un vol direct à destination de Regina offre aux passagers plus d'options de voyage et renforce notre liaison avec le Canada, l'un des principaux marchés de notre destination. Nous apprécions l'engagement continu de WestJet envers Los Cabos. »

Francisco Villaseñor Reyes, directeur de l'aéroport international de Los Cabos

« Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service de WestJet entre Ottawa (YOW) et Guanacaste (LIR) pour la saison hivernale 2026-2027. L'aéroport de Guanacaste demeure la principale porte d'entrée vers la région du Pacifique Nord du Costa Rica pour les voyageurs canadiens. Au cours du premier semestre de 2026, le trafic de passagers canadiens y a augmenté de 28 % par rapport à la même période en 2025. Grâce à cet ajout, WestJet devient le transporteur canadien offrant le plus grand nombre de routes directes pour Guanacaste, ce qui contribue à renforcer le tourisme, à soutenir l'économie locale et à consolider la position de la région comme destination de premier plan pour l'aventure et le mieux-être. »

Renata González, agente commerciale et responsable des communications de l'aéroport de Guanacaste

« Le lancement du nouveau service Winnipeg-Belize City de WestJet est une étape importante dans le renforcement de la connectivité aérienne entre le Canada et le Belize, et un signal fort de confiance dans la croissance continue de notre destination. Le Canada est l'un des marchés internationaux les plus importants du Belize, et avec cette nouvelle route qui complète le service existant de WestJet à partir de Toronto et Calgary, les Canadiens ont maintenant plus que jamais accès à tout ce que le Belize a à offrir. Un meilleur accès aérien est la pierre angulaire de la croissance du tourisme, et nous sommes ravis d'accueillir plus de voyageurs canadiens pour découvrir la culture dynamique du Belize et nos expériences légendaires du récif à la forêt tropicale grâce à ce partenariat approfondi avec WestJet. »

L'honorable Anthony Mahler, ministre du Tourisme, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec la diaspora du Belize

« Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle route Ottawa-Costa Rica de WestJet pour la saison d'hiver 2026/2027, offrant à encore plus de Canadiens un accès pratique à la beauté naturelle, à la biodiversité et à l'hospitalité chaleureuse qui caractérisent le Costa Rica. Ce nouveau service renforce le partenariat de longue date entre le Costa Rica, WestJet et Sunwing, renforçant ainsi notre engagement commun à accroître le tourisme et à créer des expériences de voyage harmonieuses. Nous sommes impatients d'accueillir encore plus de visiteurs pour découvrir le style de vie Pura Vida cet hiver. »

Conseil du tourisme du Costa Rica

« Le Canada est l'un des marchés internationaux les plus importants de l'État. Les visiteurs canadiens apprécient la richesse de la culture, du climat, de la cuisine et des paysages qui distinguent notre État. Nous sommes convaincus que ce partenariat renforcera la connectivité entre le Yucatan et le Canada et aidera à créer des conditions plus favorables pour une augmentation des arrivées de touristes pendant la saison hivernale, ce qui profitera à l'ensemble de l'industrie touristique. »

Secrétaire du développement touristique du Yucatan, M. Darío Flota Ocampo

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership