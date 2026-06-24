Seule ligne aérienne canadienne parmi le top 10 mondial, grâce à des gains opérationnels qui améliorent la fiabilité pour les invités

CALGARY, AB, le 24 juin 2026 /CNW/ - WestJet célèbre une étape importante en matière d'excellence opérationnelle, en se classant parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde selon le dernier rapport de ponctualité de Cirium. Assurant près de 86 % de tous les vols en mai à temps, WestJet s'est classée au premier rang en Amérique du Nord, au septième rang mondial et a été le seul transporteur canadien dans le top 10.

WestJet arrive en tête en Amérique du Nord pour la ponctualité en mai

« De nos leaders et équipes de première ligne à nos partenaires et fonctions de soutien, ce niveau de performance n'est pas le fruit du hasard : il est le résultat d'un engagement collectif envers la fiabilité opérationnelle et l'amélioration continue », a déclaré Safa Yamach, vice-président, planification des opérations et rendement chez WestJet. « Les WestJetters ont déployé des efforts importants pour renforcer nos opérations, et nous constatons des résultats concrets : une meilleure ponctualité, des parcours plus fluides pour nos invités et une expérience de voyage globale améliorée. Nous sommes fiers de cette étape importante et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée afin de pouvoir continuer à rehausser les standards. »

En mai, tous les principaux indicateurs opérationnels suivis par WestJet ont affiché une amélioration par rapport à la même période de l'année précédente, soulignant les progrès continus vers des expériences de voyage plus fluides le jour du départ, tant pour les invités que pour les WestJetters. À noter que la performance des temps de rotation des avions a connu une hausse à deux chiffres, reflétant une exécution rigoureuse et l'engagement soutenu des équipes de première ligne. WestJet a également maintenu des opérations stables à l'échelle de son réseau, avec une moyenne de 560 vols par jour et sept journées sans aucune annulation au cours du mois.

La reconnaissance et les réalisations vont au-delà de WestJet elle-même. L'aéroport international YYC de Calgary, plaque tournante mondiale de WestJet, a été nommé neuvième aéroport de taille moyenne le plus ponctuel au monde en mai. La compagnie aérienne exploite actuellement plus de 70 % de l'ensemble des vols à YYC, ce qui souligne l'importance cruciale d'une collaboration étroite entre les partenaires aériens et aéroportuaires pour assurer des opérations fiables.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership