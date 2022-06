Le transporteur s'associe à Aero Design Labs (ADL) pour mettre à l'essai un produit révolutionnaire conçu pour réduire la consommation de carburant

Le premier appareil 737-700 modifié approuvé doit prendre son envol dès l'automne 2022

CALGARY, AB, le 13 juin 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aero Design Labs visant à modifier les appareils Boeing 737-700 NG de la compagnie aérienne afin de réduire davantage leurs émissions et d'en améliorer l'efficacité énergétique. À mesure que WestJet poursuit ses investissements pour réduire son empreinte écologique, il est prévu que les modifications réduiront la consommation globale de carburant grâce à la réduction de la traînée, ce qui entraînera des économies de coûts et une réduction des émissions de carbone des Boeing 737-700 à long terme.

« Misant sur l'une des flottes les plus jeunes et efficaces en Amérique du Nord, WestJet continue de réaliser d'importants investissements pour rendre le transport aérien plus durable, a déclaré Diederik Pen, chef de l'exploitation de WestJet. Par l'entremise de notre partenariat novateur avec Aero Design Labs, nous mettons actuellement à l'essai un produit unique conçu pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'efficacité et la longévité de nos appareils 737-700. »

L'équipe d'Aero Design Labs a créé le système de réduction de la traînée (ADRS 1) pour la flotte d'appareils Boeing 737-700. WestJet a été un partenaire de premier plan dans l'installation, la certification et la validation du produit. Le transporteur et Aero Design Labs ont travaillé en partenariat pour recueillir des données et des observations qui ont entraîné des modifications et des réactions supplémentaires sur la technologie, laquelle sera intégrée à l'aéronef une fois qu'elle aura été approuvée et validée par Transports Canada aux fins d'usage commercial.

« Nous sommes ravis que WestJet, qui est le plus important exploitant d'appareils Boeing 737NG au Canada, ait choisi de s'associer à ADL en tant que nouveau client pour le 737-700 grâce à la trousse ADRS1 que nous avons mise au point pour la famille d'appareils 737NG. WestJet partage manifestement notre enthousiasme et nos convictions à l'égard de la réduction des émissions de carbone. Cette annonce marque le début du parcours de WestJet vers le respect de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Chris Jones, directeur commercial chez Aero Design Labs.

Le partenariat de WestJet avec Aero Design Labs survient au moment où la compagnie aérienne poursuit ses efforts pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. À la suite de la réception des approbations réglementaires, WestJet poursuivra sa collaboration avec Aero Design Labs pour déterminer d'autres plans de mise en œuvre de la flotte et valider les données et les résultats en matière d'efficacité.

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Aero Design Labs (ADL) est un leader en ingénierie de l'efficacité des mouvements. ADL développe des produits qui ont un impact sur la réduction de la traînée, ce qui entraîne des économies de coûts et une réduction des émissions de carbone. ADL, dont le siège social est situé dans la région Dallas-Fort Worth, résout les problèmes d'aérodynamisme dans les transports. Forte d'une excellente équipe d'ingénieurs, ADL arrive à créer des solutions personnalisées pour les opérateurs grâce à ses systèmes logiciels exclusifs en matière de dynamique des fluides. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur www.aerodesignlabs.com.

