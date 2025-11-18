WestJet augmente sa présence en Nouvelle-Écosse avec quatre nouveaux itinéraires estivaux à partir de l'aéroport international Stanfield de Halifax

HALIFAX, NS, le 18 nov. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé une expansion importante de son réseau de voyages d'agrément, renforçant le rôle d'Halifax en tant que pont transatlantique essentiel et porte d'entrée dynamique pour les voyages nationaux et internationaux. Les dernières annonces de la compagnie aérienne présentent trois nouvelles destinations transatlantiques, dont Lisbonne, au Portugal (LIS), Madrid, en Espagne (MAD) et Copenhague, au Danemark (CPH), faisant passer le réseau transatlantique total de WestJet de Halifax à neuf liaisons et améliorant davantage la connectivité pour les voyageurs des deux côtés de l'Atlantique. Le nouveau service entre Detroit, au Michigan (DTW) et Halifax (YHZ) marque l'expansion du service transfrontalier prévue pour l'été 2026.

WestJet élargit son réseau transatlantique et national et renforce la position d'Halifax en tant que porte d'entrée de l'Atlantique canadien (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« WestJet est fière d'investir à Halifax et d'aider à ouvrir l'Europe aux Canadiens et le Canada au reste du monde, a affirmé Samantha Taylor, vice-présidente directrice et chef de l'expérience du groupe WestJet. Avec des temps de vol plus courts, des tarifs concurrentiels et un accès direct aux cœurs culturels de l'Europe, Halifax est particulièrement bien placée pour servir de porte d'entrée pour le Canada atlantique. »

Halifax, clé de la croissance stratégique globale de WestJet

Cette expansion s'inscrit dans l'engagement de WestJet à favoriser une croissance équilibrée et durable, en mettant l'accent sur les marchés où elle peut avoir un impact significatif. L'emplacement stratégique de Halifax, ses liens communautaires solides et son infrastructure primée en font le point de départ idéal pour ce prochain chapitre.

Itinéraire Fréquence Date de début Halifax - Lisbonne* 4 vols par semaine 1er mai 2026 Halifax - Madrid 4 vols par semaine 15 mai 2026 Halifax - Copenhague 4 vols par semaine 28 mai 2026 Halifax - Detroit 7 vols par semaine 18 mai 2026

* Sous réserve de l'approbation du gouvernement

L'expansion de WestJet à Detroit, qui s'appuie sur son partenariat fructueux avec Delta Air Lines, améliore sa capacité à offrir des expériences de voyage exceptionnelles, grâce à des correspondances subséquentes dans le réseau américain de Delta. Avec l'introduction du service entre Halifax et Detroit, WestJet reliera les invités à une plaque tournante mondiale de Delta, pour la première fois.

En plus des trois nouvelles connexions européennes annoncées aujourd'hui, WestJet reprendra les vols saisonniers d'été sur toutes les routes transatlantiques existantes depuis Halifax, y compris le service vers Barcelone, Amsterdam, Dublin, Édimbourg, Londres Gatwick et Paris. La compagnie aérienne annoncera le reste de son calendrier pour la saison estivale 2026, comprenant d'autres itinéraires nationaux et des augmentations de fréquence, au début de 2026. Pour en savoir plus sur les itinéraires annoncés aujourd'hui, visitez le site WestJet.com.

Autres citations

« La croissance continue de WestJet à l'aéroport Stanfield de Halifax est une excellente nouvelle pour notre région. Ces quatre nouveaux services sans escale compléteront les six destinations européennes existantes de WestJet à partir de l'aéroport Stanfield de Halifax, ce qui renforcera notre statut d'aéroport le plus connecté à l'échelle internationale, compte tenu de notre taille, en Amérique du Nord et de porte d'entrée canadienne essentielle. Chaque nouvelle route renforce notre portée mondiale, offre plus de choix aux voyageurs et alimente les possibilités économiques ici à la maison. » - Joyce Carter, présidente et cheffe de la direction de l'Administration de l'aéroport international de Halifax

« L'expansion des routes internationales et américaines de WestJet entre Halifax et l'Europe aidera la province à ouvrir de nouveaux marchés pour nos produits et services, à stimuler notre économie et à faciliter la venue d'un plus grand nombre de visiteurs que jamais auparavant », a déclaré Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse.

« Les nouvelles routes directes de WestJet entre Halifax et Madrid, Copenhague, Lisbonne et Détroit, en plus du maintien des autres routes, démontrent que la ligne aérienne reconnaît que la Nouvelle-Écosse est une province ouverte aux affaires et que notre économie prend son envol. »

« Le renforcement de nos liens directs avec les principaux marchés, dont l'Europe et le nord-est des États-Unis, améliore le tourisme, crée des possibilités économiques et permet à nos résidents et à nos entreprises de tisser plus facilement des liens avec le monde. Ces nouveaux itinéraires attireront plus de visiteurs à Halifax, soutiendront notre économie locale et positionneront davantage notre ville comme une porte d'entrée du Canada atlantique. Merci, WestJet, d'avoir créé ces liens et d'offrir plus d'occasions aux voyageurs de découvrir Halifax et la côte est. » - Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale de Halifax

« Nous sommes ravis d'accueillir WestJet à Copenhague. Le nouveau trajet direct vers Halifax ouvre la porte à des expériences inoubliables dans l'est du Canada et renforce les liens entre la Scandinavie et le Canada. C'est un gain pour les voyageurs danois et pour les nombreux invités canadiens qui ont maintenant un accès plus facile à Copenhague et à d'autres liaisons partout en Europe. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir un partenariat solide et d'accueillir encore plus de visiteurs du Canada. » - Peter Krogsgaard, chef des communications, Aéroport de Copenhague

« Le nouveau vol direct vers Madrid représente une occasion importante pour nous, en élargissant l'accès aux nombreuses régions et villes que l'Espagne a à offrir. Cette route relie le Canada atlantique à la capitale de l'Espagne pour la toute première fois et ouvre une nouvelle fenêtre pour découvrir diverses destinations partout en Espagne. La connectivité avec le Canada est essentielle pour renforcer la position de l'Espagne en tant que destination touristique de premier plan sur le marché. » - Isabel Martín Benítez, consule aux affaires touristiques à l'ambassade d'Espagne au Canada

« Le Canada est un marché important, et nous accueillons le premier vol de WestJet au Portugal, ainsi que le premier vol de Halifax à Lisbonne. La liaison est bien alignée sur notre stratégie visant à étendre la connectivité et à stimuler la croissance du tourisme, en accueillant des touristes partout sur le territoire, tout au long de l'année. » - Carlos Abade, président de Turismo de Portugal

« Nous sommes ravis que la nouvelle liaison directe entre Halifax et Copenhague de WestJet ouvre de toutes nouvelles possibilités de voyage. Les visiteurs canadiens peuvent maintenant découvrir la culture, le design et la gastronomie de calibre mondial de Copenhague plus facilement que jamais » - Søren Tegen Pedersen, chef de la direction de Wonderful Copenhague

« Nous sommes ravis d'offrir aux voyageurs encore plus d'options grâce à notre partenariat avec WestJet. L'investissement continu de la compagnie aérienne à DTW renforce la position de Detroit en tant que porte d'entrée internationale essentielle et relie nos clients directement à Halifax pour la première fois depuis 2014. » - Chad Newton, chef de la direction de l'Administration aéroportuaire du comté de Wayne

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn à linkedin.com/company/westjet.

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel au service de relations avec les médias de WestJet à [email protected]