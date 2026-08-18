CALGARY, le 18 août 2026 /CNW/ -- WestJet a terminé de transformer ses derniers avions dotés d'une cabine en Économie seulement, remplissant ainsi son engagement à moderniser l'intérieur de tous les avions qui étaient anciennement exploités par les lignes aériennes Swoop et Sunwing. L'actualisation de la cabine comprend des sièges Privilège améliorés, une offre de sièges Confort accru élargie, ainsi que des commodités rehaussées et un aménagement intérieur renouvelé.

WestJet célèbre une étape importante dans la transformation de l’expérience en vol

« Unifier notre flotte d'avions à fuselage étroit est une étape importante pour offrir l'expérience fiable et accueillante à laquelle nos invités et les WestJetters s'attendent », a déclaré Samantha Taylor, vice-présidente directrice et chef de l'expérience du groupe WestJet. « Cette étape crée une base plus solide qui permet à nos équipes de se concentrer sur offrir un service exceptionnel et une expérience de voyage fluide pour nos invités. »

Les avions auparavant dotés d'une cabine en Économie seulement offriront désormais des éléments de conception réfléchis et des commodités modernes visant à améliorer l'expérience des invités tout au long de leur voyage. Les sièges Privilège, Confort accru et Économie ont été améliorés et comprennent maintenant :

l'accès rapide et gratuit à WestJet Wi-Fi présenté par TELUS;

un appuie-tête amélioré ajustable à quatre positions;

des supports pratiques pour téléphone/tablette au dossier de siège;

des ports de recharge modernisés;

des crochets pour manteau.

WestJet entreprendra la modernisation de ses avions à fuselage étroit de génération précédente afin d'y ajouter les commodités améliorées et plus de sièges Confort accru à bord des avions reconfigurés de la ligne aérienne. Ce processus débutera en septembre et devrait être achevé d'ici la fin de 2027. Environ 14 Boeing 737-800 seront modernisés cette année.

Les équipes opérationnelles de WestJet accordent également la priorité aux mises à jour de l'extérieur de la flotte d'avions à fuselage étroit de WestJet. D'ici la fin de 2026, tous les avions de WestJet arboreront la livrée emblématique aux couleurs turquoise et bleu marine.

WestJet termine son projet de réaménagement de l'espace pour les jambes plus tôt que prévu

En plus d'avoir achevé la reconfiguration des avions dotés d'une cabine en Économie seulement, WestJet a récemment rétabli l'espace pour les jambes à bord des Boeing 737 qui avaient temporairement été exploités avec 180 sièges. Le projet de reconfiguration devait initialement être terminé cet automne; toutefois, WestJet a fièrement clôturé le projet en juin. Tous les avions précédemment touchés volent maintenant avec 174 sièges, un intérieur rafraîchi et des commodités améliorées, y compris le WestJet Wi-Fi présenté par TELUS.

À propos de WestJet

Depuis 1996, WestJet s'est donné pour mission de rendre les voyages aériens plus accessibles et beaucoup plus agréables. WestJet, ligne aérienne fièrement canadienne dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, relie ses invités à des destinations partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi qu'à certaines des destinations vacances les plus prisées au monde, grâce à une flotte de près de 200 avions. WestJet dessert plus de 275 destinations, en opérant plus de 600 vols quotidiens et en offrant des correspondances par l'intermédiaire de ses partenaires aériens.

Son équipe de plus de 15 000 WestJetters a contribué à transformer le paysage du transport aérien au Canada, en réduisant les tarifs aériens de moitié et en rendant le voyage aérien accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens.

Le groupe WestJet comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, ce qui en fait l'un des principaux transporteurs aériens au Canada et le plus important fournisseur de forfaits vacances au pays.

Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership