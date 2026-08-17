La ligne aérienne exploitera jusqu'à 1 252 vols hebdomadaires sur 88 routes sans escale uniques entre le Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes

CALGARY, AB, le 17 août 2026 /CNW/ -- Cet hiver, WestJet offrira son horaire de vol le plus étendu pour l'Amérique latine et les Caraïbes, augmentant sa capacité par rapport à l'année précédente de 12 % entre les destinations soleil préférées des Canadiens et les collectivités qui font actuellement partie de son réseau. Renforçant sa position de chef de file dans le domaine des voyages dans le Sud, WestJet continue de consolider son statut de plus important transporteur canadien vers quatre destinations reconnues pour leur soleil et leurs plages, dont le Mexique, le Belize, le Honduras et Aruba.

Cap sur le soleil cet hiver grâce au plus vaste réseau de destinations soleil jamais offert par WestJet

« Alors que la demande pour les voyages vers le soleil continue de croître, nous sommes fiers d'offrir notre horaire le plus étendu pour l'Amérique latine et les Caraïbes à ce jour », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des affaires commerciales du groupe WestJet. « En augmentant notre capacité et en continuant d'améliorer l'accès entre les destinations vacances préférées des Canadiens et les collectivités qu'ils considèrent comme leur chez-soi, nous permettons à davantage d'invités de voyager où ils veulent, quand ils le veulent. »

Les villes de l'Ouest canadien à l'origine de la forte croissance des destinations soleil

WestJet réalise des investissements stratégiques dans les collectivités partout au pays grâce à des améliorations ciblées de son horaire et à l'ajout de capacité. La croissance est le résultat de l'augmentation des fréquences de vol, du déploiement d'avions de plus grande capacité et de l'ajout de nouvelles routes.

Les faits saillants de l'horaire hiver 2026/2027 de WestJet pour l'Amérique latine et les Caraïbes comprennent :

Soixante-dix-sept pour cent de croissance de la capacité par rapport à l'année passée à Saskatoon. WestJet ajoute un vol hebdomadaire entre Saskatoon et Puerto Vallarta, au Mexique, ainsi que Cancun, au Mexique, faisant passer la fréquence de ces deux routes de quatre à cinq vols par semaine durant les périodes de pointe.

Trente-quatre pour cent de croissance de la capacité par rapport à l'année passée à Edmonton. WestJet offrira deux fois plus de vols hebdomadaires qu'à l'hiver dernier entre Edmonton et Los Cabos, au Mexique, ainsi qu'entre Edmonton et Montego Bay, en Jamaïque.

Dix-huit pour cent de croissance de la capacité par rapport à l'année passée à Calgary. WestJet se prépare à une croissance importante entre Calgary et le Mexique, notamment grâce à deux vols quotidiens entre Calgary et Los Cabos, davantage de vols quotidiens pour Cancun et l'ajout d'un nouveau service sans escale entre Calgary et Mérida.

Vingt-six pour cent de croissance de la capacité par rapport à l'année passée à Winnipeg. Les invités profiteront de fréquences accrues vers quatre destinations soleil comme Liberia (Costa Rica), Cancun (Mexique), Puerto Vallarta (Mexique) et Los Cabos (Mexique). WestJet ajoutera également un nouveau service pour Belize City (Belize) et Punta Cana (République dominicaine).

Soixante-quatre pour cent de croissance de la capacité par rapport à l'année passée à Regina. Pour la première fois, WestJet exploitera des vols sans escale entre Regina et Los Cabos, au Mexique.

Plus d'escapades internationales au départ de Calgary à bord du Dreamliner de WestJet

À compter de cet hiver, WestJet lancera le seul service direct entre l'Ouest canadien et l'Amérique du Sud, en introduisant des vols sans escale entre Calgary et Sao Paulo, au Brésil. Ce vol d'environ 14 heures représente une étape importante pour la ligne aérienne puisqu'il reliera les invités à l'une des villes les plus grandes et dynamiques de l'Amérique du Sud. Grâce au partenariat de WestJet avec LATAM, les invités auront également accès à plus de 60 destinations supplémentaires à travers l'Amérique du Sud dans le cadre d'une seule réservation grâce aux correspondances interlignes offertes sur westjet.com.

La nouvelle route Calgary-Sao Paulo complète l'horaire hivernal saisonnier des Dreamliner de WestJet, qui comprend également le retour de certains vols pour Cancun (Mexique), Puerto Vallarta (Mexique) et Maui (Hawaii). WestJet continuera également d'exploiter toute l'année des vols quotidiens à bord de ses Dreamliner pour Londres (Heathrow), Paris et Tokyo, et les services saisonniers estivaux pour Rome et Séoul seront prolongés jusqu'en novembre avant de reprendre en mars 2027. Pendant la saison estivale, WestJet exploite également des vols à bord de ses Dreamliner pour Dublin, Édimbourg et Barcelone au départ de Calgary.

L'horaire hivernal complet de WestJet est disponible à westjet.com.

À propos de WestJet

Depuis 1996, WestJet s'est donné pour mission de rendre les voyages aériens plus accessibles et beaucoup plus agréables. WestJet, ligne aérienne fièrement canadienne dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, relie ses invités à des destinations partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi qu'à certaines des destinations vacances les plus prisées au monde. WestJet dessert plus de 275 destinations, en opérant plus de 600 vols quotidiens et en offrant des correspondances par l'intermédiaire de ses partenaires aériens.

Son équipe de plus de 15 000 WestJetters a contribué à transformer le paysage du transport aérien au Canada, en réduisant les tarifs aériens de moitié et en rendant le voyage aérien accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens.

Le groupe WestJet comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, ce qui en fait l'un des principaux transporteurs aériens au Canada et le plus important fournisseur de forfaits vacances au pays.

Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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