CALGARY, AB, le 16 juin 2026 /CNW/ - WestJet renforce sa présence à Calgary en proposant la véritable bière artisanale de Tool Shed Brewing Company à bord de tous ses vols offrant le service d'achats à bord de boissons et de nourriture. À partir du 15 juillet, les invités pourront choisir parmi trois des bières les plus emblématiques de Tool Shed : People Skills, une blonde ale, Golden Hour, une pale ale trouble et Local Legend, une lager légère.

Embarquement immédiat : saveurs de Calgary! WestJet fait appel à la brasserie artisanale locale Tool Shed comme fournisseur exclusif de bière à bord.

« Un partenariat avec Tool Shed Brewing permet à WestJet d'offrir des saveurs de Calgary dans les airs. Ces produits soutiennent les agriculteurs et les entreprises locales assidus, ce qui, nous l'espérons, saura plaire à nos invités », a déclaré Steve McClelland, vice-président, fidélisation et partenariats de WestJet. Ensemble, nous prouvons que les petites et grandes entreprises peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour créer des partenariats qui sont significatifs pour les Canadiens et qui soutiennent les économies locales. »

« Tool Shed s'est développée en observant WestJet s'envoler, l'entreprise étant considérée comme une référence inspirante de ce que l'esprit entrepreneurial canadien peut accomplir », a déclaré Graham Sherman, fondateur de Tool Shed. « Pour moi, WestJet a toujours été perçue comme « la ligne aérienne artisanale du Canada », car sa culture, son authenticité et sa passion sincère pour offrir une expérience exceptionnelle à tous les invités s'harmonisent parfaitement avec la mission de Tool Shed. C'est pourquoi nous sommes ravis que WestJet ait établi un partenariat avec la brasserie artisanale du Canada pour compléter cette expérience-invité. »

De la ferme au verre, jusqu'à la piste.

Les bières de Tool Shed de Calgary sont de véritables bières artisanales, brassées avec des grains maltés des Prairies canadiennes et sans additifs tels que le maïs et les sirops de riz. Ils soutiennent également les agriculteurs canadiens quatre fois plus que les grandes brasseries, aidant les invités à se sentir bien à chaque gorgée.

Bières en vente sur certains vols de WestJet à compter du 15 juillet :

People Skills - Une bière légère et accessible qui plaira à tous. Brassée chez Tool Shed depuis le tout début.

Golden Hour - la bière haut de gamme la plus facile à boire de Tool Shed. Elle est trouble, rafraîchissante et houblonnée, sans aucune amertume.

Local Legend - Une nouvelle lager artisanale à faible teneur en alcool, conçue pour offrir un goût si réussi que les invités ne remarqueront même pas qu'elle ne contient que 3,5 % d'alcool.

Pour les voyageurs souhaitant découvrir toute la gamme de bières artisanales de Tool Shed, les invités de WestJet peuvent bénéficier d'un rabais de 15 % sur tous les aliments, les boissons et les articles en vente au salon de dégustation Tool Shed en présentant leur carte d'embarquement de WestJet dans les 24 heures précédant le départ ou suivant l'arrivée. Pour obtenir des renseignements sur le salon de dégustation et en savoir plus sur Tool Shed Brewing, visitez toolshedbrewing.com

Pour en savoir plus sur le menu à bord de WestJet, visitez westjet.com.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

À propos de Tool Shed Brewing Company

Tool Shed Brewing Company est née en février 2012 à Calgary (Alberta), dans le cabanon de jardin du fondateur Graham Sherman. En 2013, Tool Shed a contribué à faire évoluer des lois désuètes qui empêchaient les petites brasseries de produire de la bière artisanale en Alberta. Pionnière de l'industrie de la bière artisanale en Alberta, Tool Shed est passée d'un simple cabanon à une installation de 15 000 pieds carrés comptant plus de 60 employés, avec des produits offerts dans plus de 1 000 points de vente à travers le Canada.

Aujourd'hui, Tool Shed parcourt le monde pour promouvoir l'agriculture canadienne et partager son esprit entrepreneurial, tout en se concentrant sur la création d'expériences exceptionnelles pour les clients, les employés et tous ceux qui entrent dans l'univers de Tool Shed. Le parcours de Tool Shed est une histoire de réussite bien documentée, fondée sur la résilience, une passion authentique, une pensée innovante et un engagement sincère à bâtir une grande entreprise de la bonne manière.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership