La livrée souligne le renouvellement d'un partenariat de 7 ans à titre de ligne aérienne officielle de l'équipe canadienne

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui le renouvellement de son partenariat de longue date avec les Blue Jays de Toronto en le portant vers de nouveaux sommets -- à 35 000 pieds, pour être exact. La ligne aérienne a dévoilé un Boeing 737 MAX 8 spécialement conçu aux couleurs conjointes de WestJet et des Blue Jays, reliant les partisans des communautés partout au Canada et renforçant sa position de ligne aérienne nationale de premier plan.

De la piste aux gradins : WestJet dévoile un avion comarqué avec les Blue Jays de Toronto

« Le renouvellement de notre partenariat avec les Blue Jays de Toronto reflète un engagement commun à rapprocher les Canadiens grâce à des moments mémorables et significatifs », a déclaré Samantha Taylor, vice-présidente directrice et chef de l'expérience du groupe WestJet.

« Ensemble, nous créons des occasions de connecter les partisans au sport qu'ils aiment tout en célébrant l'esprit de communauté qui nous unit d'un bout à l'autre du pays. Notre avion comarqué est un symbole audacieux et visible de ce lien, mettant fièrement en valeur notre partenariat d'un océan à l'autre et renforçant notre engagement commun à offrir des expériences exceptionnelles aux Canadiens. »

La livrée comarquée de l'avion WestJet 386 a été dévoilée lors d'une célébration spéciale au hangar WestJet de YYZ. Près de 1 000 WestJetters, des représentants des Blue Jays de Toronto et des membres de la communauté se sont rassemblés pour souligner ce partenariat de longue date et découvrir en primeur le design de l'avion. Parmi les invités figuraient les anciens joueurs des Blue Jays Edwin Encarnación et Pat Borders, ainsi qu'ACE, la mascotte bien-aimée de l'équipe.

La livrée reflète l'énergie dynamique qui caractérise à la fois WestJet et les Blue Jays de Toronto. Les couleurs emblématiques, combinées à un design fluide, évoquent le mouvement d'un avion au décollage ainsi que la trajectoire d'une balle frappée. Les invités doivent garder les yeux rivés sur le ciel, car l'avion va effectuer son premier vol au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto le 24 juin.

« Ce partenariat avec les Blue Jays de Toronto repose sur le fait de rassembler les Canadiens autour d'expériences partagées, d'un amour profond du baseball et de liens qui dépassent les limites du terrain », a déclaré Steve McClelland, vice-président, fidélisation et partenaires stratégiques chez WestJet.

Initialement établi en 2012, l'accord renouvelé coïncide avec une année marquante pour les deux organisations : les Blue Jays célèbrent leur 50e saison, tandis que WestJet souligne 30 ans à relier les Canadiens. La nouvelle livrée et l'ajout d'Ernie Clement à titre d'ambassadeur en sont quelques faits saillants.

« Notre partenariat avec WestJet a joué un rôle déterminant pour rapprocher le baseball des Blue Jays des partisans à travers le Canada », a déclaré Mark Ditmars, vice-président, Partenariats, Blue Jays de Toronto. « Alors que nous célébrons notre 50e saison, cet engagement renouvelé -- et le dévoilement de cet avion comarqué -- reflètent nos valeurs communes de travail d'équipe et de communauté. »

WestJet poursuit son engagement à bâtir des relations durables et significatives qui trouvent écho auprès des Canadiens -- en favorisant les liens communautaires et en célébrant les moments qui rassemblent.

Pour en savoir plus sur le partenariat de WestJet avec les Blue Jays de Toronto, visitez le site westjet.com/bluejays-fr

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-nous-sommes

Suivez WestJet sur Facebook : facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn : linkedin.com/company/westjet

Suivez WestJet sur X : x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram : instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube : youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

For further information, contact WestJet media relations at [email protected]