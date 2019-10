WestJet arbore le rose en appui à un avenir sans cancer du sein

Les invités de WestJet remarqueront encore plus de rose dans le ciel et au sein de nos installations cette année. De plus, des modifications seront apportées aux uniformes des WestJetters pour une quatrième année consécutive. Ce mois-ci, les WestJetters pourront acheter de nouveaux tabliers roses, de même que des écharpes, épinglettes « personnalité » et chapeaux roses, conçus spécialement pour eux. La totalité des fonds découlant de la vente de ces accessoires sera remise à la Société canadienne du cancer pour la lutte contre le cancer du sein.

« WestJet et les WestJetters sont déterminés à vaincre le cancer du sein. C'est pourquoi, pour la septième année consécutive, nous travaillons aux côtés d'un regroupement de Canadiens pour sensibiliser le public et amasser des fonds tout au long du mois d'octobre, explique Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Depuis 2013, grâce au dévouement et aux collectes de fonds de nos employés, nous avons pu amasser plus de 500 000 $ en appui à un avenir sans cancer du sein. Cela nous inspire à porter du rose et à recueillir des fonds pour soutenir des programmes de recherche, d'éducation et de sensibilisation au cancer du sein. »

Le 6 octobre, en tant que partenaire dévoué de la Société canadienne du cancer et de transporteur aérien officiel de la Course à la vie CIBC pour une septième année consécutive, nous mettrons à contribution nos plus de trente équipes rassemblant près de 500 WestJetters et leurs réseaux dans 57 emplacements à l'échelle du Canada.

« Amies, membres de la famille, enfants et conjointes, collègues de travail, voisines, pures étrangères, celles qui se sont battues et ont remporté la bataille, celles que nous gardons dans nos mémoires, et celles qui apprennent en ce moment à se battre : vous n'êtes pas seules. Le rose symbolise l'espoir et la force, et, plus important encore, le rose est la couleur qui nous unit », mentionne Stephanie Ciarrocco, agente du service à la clientèle de WestJet et survivante du cancer du sein.

« La Course à la vie CIBC rassemble un groupe de Canadiens qui incarnent une force vitale pour lutter contre le cancer du sein, explique Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Grâce à l'appui de partenaires dévoués comme WestJet, nous finançons les meilleurs projets de recherche sur le cancer du sein et offrons le plus important système de soutien à la lutte contre le cancer du sein au pays. Nous sommes très reconnaissants envers WestJet pour son engagement continu envers la lutte contre le cancer du sein. »

WestJet fait don de vols à la Société canadienne du cancer, ce qui permet à l'organisme de réduire ses frais d'administration, et favorise les collectes de fonds des WestJetters et leur participation à la Course à la vie CIBC.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Traveller's Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

