Ce nouveau partenariat permet des correspondances fluides entre le Canada et 37 destinations à travers les Amériques, notamment en Colombie, au Brésil, en Argentine et ailleurs

CALGARY, AB, le 28 août 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de partenariat intercompagnies avec Copa Airlines, qui améliore considérablement la connectivité dans les réseaux des deux compagnies aériennes. Cet accord permet aux invités de WestJet de voyager sans encombre au-delà de sa nouvelle destination, Panama City, et d'accéder à 37 destinations de Copa Airlines en Amérique centrale et en Amérique du Sud. De plus, les invités de Copa voyageant vers le nord auront accès au vaste réseau nord-américain de WestJet.

WestJet annonce un nouvel accord intercompagnies avec Copa Airlines, élargissant ainsi les liaisons en Amérique latine (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Dans le prolongement de l'annonce de notre nouveau service direct entre Calgary et Panama City, ce nouvel accord de partenariat intercompagnies permettra aux voyageurs canadiens d'accéder plus facilement à des destinations en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet. Nous continuons à nous concentrer sur la connexion de nos invités aux destinations ensoleillées et de loisirs les plus populaires au monde cet hiver, tout en répondant aux besoins des voyageurs d'affaires en continuant à fournir un accès pratique à certains des plus grands marchés d'Amérique du Sud. »

WestJet a annoncé la mise en place d'un nouveau service entre Calgary et Panama City à partir du 13 décembre 2025, avec quatre vols hebdomadaires cet hiver. Cette nouvelle liaison entre le pôle mondial de WestJet à Calgary et celui de Copa Airlines à Panama City apporte de nouvelles occasions aux voyageurs d'affaires et de loisirs qui souhaitent visiter davantage les Amériques.

Grâce à ce nouvel accès à Panama City via Calgary, les invités de WestJet peuvent désormais prendre un billet unique avec un itinéraire connecté entre les réseaux WestJet et Copa Airlines, avec un seul enregistrement et le transport des bagages jusqu'à la destination finale. Les réservations seront possibles auprès d'un agent de voyages ou sur les sites Web de vente de billets de tiers.

Pays Destination Argentine Buenos Aires, Cordoba, Mendoza Belize Belize City Bolivie Santa Cruz-Viru Viru Brésil Belo Horizonte, Brasilia, Florianopolis, Manaus, Porto Alegre, Rio De Janeiro, Salvador, Sao Paulo-Guarulhos Chili Santiago Colombie Armenia, Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, Cali, Carthagène, Medellin, Pereira, San Andres, Santa Marta Costa Rica San Jose Curaçao Curaçao Équateur Guayaquil, Quito El Salvador San Salvador Guatemala Guatemala Guyana Georgetown Honduras San Pedro Sula Nicaragua Managua Paraguay Asuncion Pérou Lima Trinité-et-Tobago Port of Spain Uruguay Montevideo

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

