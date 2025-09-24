Vingt-et-une équipes venues de tout Calgary s'affrontent pour tirer un avion de 67 000 livres, permettant ainsi de recueillir des fonds pour des familles canadiennes ayant besoin de soins médicaux loin de chez elles

CALGARY, AB, le 24 sept. 2025 /CNW/ - WestJet célèbre aujourd'hui l'événement annuel "Haul for Hope" de Hope Air à Calgary avec un nombre record d'équipes composées exclusivement d'employés de WestJet, qui s'affrontent pour tirer un avion Q400 de 67 000 livres afin de recueillir des fonds pour Hope Air. Parmi toutes les équipes participant à Calgary, 10 sont composées d'employés de WestJet issus de l'ensemble des secteurs de l'entreprise, ce qui témoigne de leur engagement et de leur souci d'investir dans la communauté.

Lancement de l'événement annuel "Haul for Hope" de WestJet et Hope Air à Calgary, avec une participation record (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Je suis fier de participer une nouvelle fois à l'événement "Haul for Hope" de Hope Air avec 260 autres participants qui partagent notre engagement à fournir aux Canadiens en difficulté financière un accès à des soins médicaux vitaux loin de chez eux », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. « Notre partenariat de longue date avec Hope Air témoigne du caractère essentiel du transport aérien au Canada et, avec 41 destinations domestiques dans le réseau de WestJet, nous sommes fiers d'aider Hope Air dans sa mission consistant à faciliter l'accès des Canadiens à des soins médicaux vitaux. »

« Nous sommes ravis de célébrer l'énergie, le travail d'équipe et la générosité incroyables lors de notre dernier Haul for Hope à Calgary », a affirmé Mark Rubinstein, chef de la direction de Hope Air. « Grâce à WestJet, à nos incroyables participants et à la communauté de l'aéroport international de Calgary (YYC), cet événement aura un impact direct sur les patients et familles qui dépendent de Hope Air pour accéder à des soins médicaux vitaux loin de chez eux. Ensemble, nous avons prouvé que lorsqu'une communauté se rassemble, la distance et le coût ne doivent pas constituer des obstacles aux soins. »

« L'aéroport international de Calgary YYC connecte les Canadiens dans tout le pays et à travers le monde », a expliqué Chris Dinsdale, PDG de l'Administration aéroportuaire de Calgary. « Nous sommes fiers de nous joindre à WestJet pour lever des fonds au profit de Hope Air, afin de soutenir l'accès à des soins de santé essentiels pour tous. »

Depuis 2007, WestJet et Hope Air ont collaboré pour fournir des milliers de vols à des familles canadiennes ayant besoin de soins médicaux et recueilli des milliers de dollars pour Hope Air en faisant don de vols, soulignant l'impact transformateur de ce partenariat.

