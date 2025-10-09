CALGARY, AB, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ciel n'est plus un obstacle pour les amateurs de diffusion en continu, les travailleurs à distance, les acheteurs en ligne ou les adeptes des médias sociaux. WestJet souligne aujourd'hui une étape très importante : 100 de ses 737 appareils offrent maintenant le Wi-Fi WestJet présenté par TELUS. C'est exact, WestJet mène la danse avec la plus grande flotte d'appareils 737 alimentés par Starlink au monde, un exploit qu'aucune autre compagnie aérienne au monde n'a réalisé avec sa flotte principale.

« Nous entrons dans une nouvelle ère d'Internet en vol au Canada, qui permet à nos invités de profiter d'une connectivité de classe mondiale à 35 000 pieds dans les airs », a déclaré Samantha Taylor, vice-présidente directrice et cheffe de l'expérience de WestJet. « Cette nouvelle change vraiment la donne pour nos invités, et nous sommes fiers d'être la seule compagnie aérienne au Canada à offrir cette technologie de pointe dans sa flotte principale. »

Bouclez votre ceinture, ouvrez une session et préparez-vous au décollage

Le Wi-Fi WestJet, présenté par TELUS, est offert gratuitement aux membres du programme Récompenses WestJet et transformera complètement la façon dont nos invités naviguent sur le Web, regardent du contenu diffusé en continu, vont sur les réseaux sociaux et travaillent dans les airs, un peu comme ils le feraient à la maison, et tout cela dès le moment où ils montent à bord de l'avion jusqu'à leur sortie de l'avion à destination.

Le déploiement, effectué par Starlink, avec une vitesse élevée et une latence ultra-faible, fonctionne à plein régime depuis février 2025 et connaît un grand succès au-delà des attentes. La compagnie aérienne a l'intention de terminer le déploiement sur tous ses Boeing 737-800 et 737-8 MAX d'ici la fin de 2025.

« Depuis que nous avons commencé le déploiement, nos invités nous disent qu'ils aiment la connectivité », a ajouté madame Taylor. « Nous aimons voir ces publications et nous voulons en voir plus! »

Jusqu'à la fin du mois, les invités de WestJet et de Sunwing qui se connecteront au Wi-Fi WestJet, présenté par TELUS seront encouragés à partager leur expérience du Wi-Fi. De plus, pour célébrer l'étape importante du déploiement sur le 100e appareil, WestJet pourrait surprendre certains invités avec des points WestJet et des vols gratuits jusqu'à la fin d'octobre.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

