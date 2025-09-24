CALGARY, AB, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à WestJet et Hope Air à l'aéroport international de Calgary (YYC) le mercredi 24 septembre 2025 pour Haul for Hope, un événement de collecte de fonds présenté par WestJet au nom de Hope Air. Dans le cadre de l'événement, dix équipes s'affrontent pour tracter un avion WestJet Q400 de 67 000 livres sur une ligne de remorquage de 75 mètres. Les médias sont invités à couvrir cet événement, qui comprendra un point presse après les remarques formelles.

Qui :

Jon Collins , directeur du développement, Hope Air

, directeur du développement, Hope Air Mark Rubinstein, chef de la direction, Hope Air

Sara, porte-parole des patients, Hope Air

Alexis von Hoensbroech, chef de la direction, WestJet

Kirstan Jewell , directrice des ressources humaines et des communications, YYC

Quand : 24 septembre 2025

9h00-9h30 - Inscription et petit-déjeuner

10h00 - Allocutions et point presse

10h30 - Lancement du tractage

14h30 - Remarques de fin et remise de prix

14h45 - Clôture de l'événement

Où : Signature Aviation YYC, 1441 Aviation Park NE, Calgary, AB T2E 8M7.

Parking : le parking pour la presse se trouve en dehors du hangar Signature Aviation YYC.

Contact :

Julia Brunet

Coordinatrice, relations publiques, WestJet

[email protected]

306-450-1676

Jodi Lumsden

Directrice, marketing et engagement, Hope Air

[email protected]

Les médias sont invités à RSVP à [email protected] à leur meilleure convenance.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

WestJet, relations avec les médias : [email protected]