24 sept, 2025, 08:00 ET
CALGARY, AB, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à WestJet et Hope Air à l'aéroport international de Calgary (YYC) le mercredi 24 septembre 2025 pour Haul for Hope, un événement de collecte de fonds présenté par WestJet au nom de Hope Air. Dans le cadre de l'événement, dix équipes s'affrontent pour tracter un avion WestJet Q400 de 67 000 livres sur une ligne de remorquage de 75 mètres. Les médias sont invités à couvrir cet événement, qui comprendra un point presse après les remarques formelles.
Qui :
- Jon Collins, directeur du développement, Hope Air
- Mark Rubinstein, chef de la direction, Hope Air
- Sara, porte-parole des patients, Hope Air
- Alexis von Hoensbroech, chef de la direction, WestJet
- Kirstan Jewell, directrice des ressources humaines et des communications, YYC
Quand : 24 septembre 2025
- 9h00-9h30 - Inscription et petit-déjeuner
- 10h00 - Allocutions et point presse
- 10h30 - Lancement du tractage
- 14h30 - Remarques de fin et remise de prix
- 14h45 - Clôture de l'événement
Où : Signature Aviation YYC, 1441 Aviation Park NE, Calgary, AB T2E 8M7.
Parking : le parking pour la presse se trouve en dehors du hangar Signature Aviation YYC.
Contact :
Julia Brunet
Coordinatrice, relations publiques, WestJet
[email protected]
306-450-1676
Jodi Lumsden
Directrice, marketing et engagement, Hope Air
[email protected]
Les médias sont invités à RSVP à [email protected] à leur meilleure convenance.
À propos de WestJet
WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois aéronefs desservant cinq destinations. Depuis, WestJet est devenu le pionnier des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers au Canada. Après l'intégration avec Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters et près de 200 avions relient les voyageurs à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.
En tant qu'employeur majeur au Canada, qui comprend WestJet Airlines, Sunwing Vacations Group et WestJet Cargo, WestJet Group est la principale compagnie aérienne à bas prix au Canada et le plus grand fournisseur de services de vacances, avec pour objectif commun de proposer des voyages et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.
Pour en savoir plus sur WestJet, rendez-vous sur westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en anglais)
WestJet, relations avec les médias : [email protected]
