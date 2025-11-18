Le prolongement du service vers les destinations soleil et l'ajout d'itinéraires nationaux renforcent l'engagement de la société aérienne à étendre la connectivité de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau service entre Winnipeg et Reykjavik, en Islande (KEF), à son calendrier de l'été 2026. En plus d'une nouvelle connectivité transatlantique, WestJet prolongera également le service entre Winnipeg et Cancun et ajoutera un nouveau service saisonnier entre Winnipeg et London, en Ontario.

WestJet annonce le retour de l'accès aérien transatlantique sans escale pour Winnipeg avec un nouveau service vers l'Islande dès cet été (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Dans le cadre de notre calendrier de l'été 2026, WestJet rétablit la connectivité transatlantique sans escale à partir de Winnipeg grâce à l'ajout d'un service en Islande, pour ainsi réaffirmer notre engagement à offrir une connectivité mondiale pratique et fiable aux Manitobains, a déclaré April Crane, vice-présidente, Communications et Engagement, WestJet. Tout comme Winnipeg joue un rôle essentiel dans l'histoire de WestJet, cette route revêt également une signification spéciale pour la communauté islandaise du Manitoba, tout en élargissant la portée internationale de la province. »

Le nouveau service de WestJet invite les Manitobains à renouer avec le patrimoine islandais

Le retour du service transatlantique sans escale réaffirme l'engagement de WestJet à renforcer la connectivité mondiale de Winnipeg en créant une nouvelle connexion saisonnière avec cette région nordique. Le Manitoba présente la plus grande population islandaise au monde à l'extérieur de l'Islande, et ses racines remontent à plus d'un siècle, soit à la fondation de la Nouvelle-Islande à Gimli. L'ajout de ce nouveau service offre à la communauté islandaise du Manitoba et aux Islandais des occasions uniques de renouer avec leurs proches.

Le nouveau service entre Winnipeg et Reykjavik (Keflavik) sera offert avec la flotte de 737 MAX de WestJet, qui connaît une croissance rapide, et comprendra des commodités et des services modernes et pratiques, dont le Wi-Fi gratuit de WestJet, présenté par TELUS.

Itinéraire Fréquence Date de début Winnipeg - Reykjavik (Keflavík) 1 fois par semaine 27 juin 2026 Reykjavik (Keflavík) - Winnipeg 1 fois par semaine 28 juin 2026

Améliorer la connectivité de Winnipeg avec les destinations soleil tout au long de l'année grâce au prolongement du service vers Cancun

L'annonce du calendrier estival 2026 de WestJet pour Winnipeg comprend également le prolongement du service vers Cancun, qui fonctionnera une fois par semaine. Ce prolongement simplifiera les forfaits de vacances tout inclus offerts par Vacances Sunwing et Vacances WestJet.

Itinéraire Fréquence hebdomadaire estivale Date de début Winnipeg - Cancún 1 fois par semaine Toute l'année Cancun-Winnipeg 1 fois par semaine Toute l'année

Lancement d'un nouveau service vers London, en Ontario

Au service des voyageurs d'affaires et de loisirs des deux collectivités, WestJet a investi dans des correspondances nationales est-ouest avec l'ajout d'un nouveau service saisonnier entre Winnipeg et London, en Ontario, cet été. Le nouveau service créera des possibilités de développement économique pour les entreprises locales et reliera les invités des deux collectivités aux personnes et aux endroits qu'ils aiment le plus.

Itinéraire Fréquence Date de début Winnipeg - London (Ontario) 3 vols par semaine 17 mai 2026 London (Ontario) - Winnipeg 3 vols par semaine 17 mai 2026

Autres citations

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec WestJet pour relier notre collectivité aux endroits qui comptent le plus. Le Manitoba abrite la plus grande population islandaise à l'extérieur de l'Islande, et cet itinéraire renforcera les liens profonds entre nos régions. » Nick Hays, président et chef de la direction, Administration aéroportuaire de Winnipeg

« C'est vraiment passionnant de voir WestJet renforcer sa présence en Islande en lançant un service direct entre Keflavík et deux nouvelles destinations, Edmonton et Winnipeg. Cette décision reflète la forte confiance de la compagnie aérienne à l'égard du marché islandais et améliore davantage la connectivité entre l'Amérique du Nord et l'Islande. Nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs de WestJet et nous croyons que ces nouvelles routes seront une option attrayante pour les Islandais qui traverseront l'Atlantique. » - Guðmundur Daði Rúnarsson, chef du développement commercial et aéroportuaire de Keflavík (KEF)

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

