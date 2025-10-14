La compagnie aérienne prolonge son entente de partenariat de 13 ans pour une période supplémentaire de 7 ans

CALGARY, AB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - WestJet annonce la prolongation de son entente de partenariat avec les Blue Jays de Toronto en tant que compagnie aérienne officielle de l'équipe pour les sept prochaines années. Depuis sa première collaboration en 2012, WestJet a été un partenaire entièrement intégré, créant des expériences inoubliables pour les amateurs en les reliant aux destinations des parties et à des expériences Blue Jays partout au Canada et aux États-Unis, établissant l'emblématique WestJet Flight Deck au Rogers Centre et au TD Ballpark et soutenant la Jays Care Foundation avec des dons de vols.

WestJet annonce le renouvellement de son entente de partenariat en tant que compagnie aérienne officielle des Blue Jays de Toronto (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Le renouvellement de notre partenariat de longue date avec les Blue Jays de Toronto renforce notre engagement à investir dans des expériences de voyage enrichissantes pour les Canadiens, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Alors que nous continuons de travailler à rapprocher nos invités des personnes et des endroits qu'ils aiment le plus, ce partenariat réunit deux marques canadiennes emblématiques et permet aux amateurs de partout au pays d'encourager l'équipe du Canada. »

Dans le cadre d'une entente de partenariat pluriannuelle renouvelée, la présence de WestJet continuera d'être mise en évidence dans l'ensemble du Rogers Centre et lors des diffusions. Les amateurs peuvent s'attendre à voir la marque de WestJet dans les principaux endroits du stade, y compris l'emblématique WestJet Flight Deck, derrière le marbre, et tout au long de l'entraînement printanier au TD Ballpark à Dunedin, en Floride. De plus, WestJet demeurera un élément emblématique de l'expérience des amateurs des Blue Jays de Toronto en continuant d'offrir des promotions captivantes lors des matchs pour que les amateurs gagnent des points de récompense WestJet, des concours et des occasions pour les membres du programme de récompenses WestJet de profiter d'offres exclusives, d'expériences uniques et d'avantages. Ces promotions s'appuient sur la longue tradition de WestJet de surprendre et de ravir les amateurs tout au long de la saison.

En offrant un service reliant Toronto à plus de 21 destinations canadiennes et américaines, WestJet réaffirme son engagement à transporter les amateurs de partout au Canada pour les rapprocher du jeu qu'ils aiment. Compte tenu de ce renouvellement, il faudra surveiller le ciel en 2026 en vue d'un événement passionnant visant à célébrer la 50e saison des Blue Jays de Toronto et le 30e anniversaire de WestJet.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec WestJet aujourd'hui pour une autre période de sept ans, alors que nous continuons de travailler ensemble pour rapprocher les amateurs des Blue Jays de partout au Canada du jeu qu'ils aiment », a déclaré Mark Ditmars, vice-président, Partenariats, Blue Jays de Toronto.

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

