CALGARY, AB, le 14 déc. 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Tanya Foster au poste de cheffe de l'information. Madame Foster se joindra à l'équipe de direction de WestJet le 9 janvier 2023.

Tanya Foster, cheffe de l’information de WestJet (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Ayant été embauchée à la suite d'une vaste recherche à l'échelle mondiale, elle mettra à contribution plus de 20 ans d'expérience en TI et en création de liens entre la stratégie commerciale et les solutions technologiques au profit de WestJet. À titre de cheffe de l'information de WestJet, elle supervisera tous les aspects des capacités en matière de TI de la compagnie aérienne, en veillant à ce que ses plateformes technologiques soient efficaces, conviviales et rentables.

« Je suis heureux d'accueillir Tanya au sein du Groupe WestJet. Grâce à sa vaste expérience, elle dirigera la modernisation continue de nos bases technologiques, améliorera les gains d'efficience et appuiera une expérience de voyage hors pair pour nos invités, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. L'arrivée de Tanya au poste de cheffe de l'information annonce une nouvelle ère technologique pour WestJet, alors que nous mettrons en œuvre notre nouvelle stratégie et que nous renforcerons notre statut de compagnie aérienne conviviale, fiable et abordable. »

Madame Foster nous arrive de Shaw Communications, où elle occupait le poste de vice-présidente, Solutions d'entreprise et prestation stratégique. Pendant son séjour chez Shaw Communications, elle a collaboré avec différents intervenants du milieu des affaires afin de générer des revenus bruts, de créer des gains d'efficacité et de gérer les risques de l'entreprise grâce à la prestation de solutions technologiques modernes. Tanya Foster est une dirigeante qui accorde la priorité aux gens et une mentore ayant démontré sa capacité à bâtir des équipes diversifiées et très performantes qui favorisent la transformation grâce aux solutions technologiques.

« Je suis ravie de me joindre à WestJet et à son équipe de TI exceptionnelle en cette période si intéressante et déterminante, au moment où l'entreprise cherche à réaliser sa nouvelle stratégie par son excellence technologique et numérique, a déclaré madame Foster. WestJet est reconnue pour son équipe composée de gens formidables, et je suis convaincue que grâce à leurs solutions de TI souples et évolutives, les WestJetters libéreront un potentiel incroyable et trouveront une valeur ajoutée dans leur travail, ce qui propulsera l'entreprise et ses invités vers de nouveaux sommets. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

