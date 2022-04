Mme de Bruijn possède une vaste connaissance du fret aérien et plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien. Elle s'est jointe à WestJet Cargo tout récemment et vient de Qatar Airways, où elle a occupé le poste de vice-présidente principale des ventes de fret et de planification de réseau. Lorsqu'elle exerçait ses fonctions au sein de Qatar Airways, Mme de Bruijn a géré l'organisation des ventes de fret international de la compagnie aérienne, y compris le développement de produits et le marketing, et a été responsable du service de planification du réseau d'appareils de fret. Avant d'occuper son poste à Qatar Airways, Mme de Bruijn a été vice-présidente de la tarification du fret et des échanges intercompagnies chez Emirates Sky Cargo.

« Kirsten a fait preuve d'une capacité constante et éprouvée à stimuler la croissance stratégique d'un portefeuille impressionnant d'entreprises de fret dans le monde entier », a déclaré Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction de WestJet. « Au moment où WestJet Cargo entre dans une période charnière où elle offre des choix et des prix concurrentiels indispensables aux clients de notre réseau et d'ailleurs, il n'y a pas de meilleur leader pour la tâche. »

À titre de vice-présidente directrice de WestJet Cargo, Mme de Bruijn jouera un rôle essentiel dans le renforcement des capacités et des services de fret dédiés de la compagnie aérienne, tout en développant une organisation de fret à haut rendement capable de réussir dans un marché en évolution rapide.

« Je suis ravie de me joindre à WestJet Cargo alors que l'entreprise vise une expansion concurrentielle et dynamique », a confié Mme de Bruijn. « Avec une base aussi solide soutenue par une flotte d'appareils, une équipe et un réseau complémentaire en croissance, je suis convaincue que WestJet Cargo a un brillant avenir qui l'attend, tandis que nous nous efforçons d'offrir aux clients plus de choix et le service à la clientèle attentionné qui fait la marque de WestJet. »

« Je tiens à remercier sincèrement Charles Duncan, vice-président directeur de Cargo et président de Swoop, pour son dévouement et sa contribution à l'établissement d'une fondation incroyable pour WestJet Cargo, qui a permis à la fonction de fret de prendre de l'expansion et d'évoluer dans un marché extrêmement concurrentiel », a ajouté M. von Hoensbroech.

Au fur et à mesure que WestJet Cargo prendra de l'expansion, son équipe, son réseau et ses plans de vol en feront autant. Pour en savoir plus sur la façon dont WestJet Cargo peut répondre aux besoins d'expédition, ou pour découvrir d'incroyables possibilités d'emploi, visitez WestJet Cargo.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour contacter les relations médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]