La compagnie aérienne souligne son engagement à accroître les liaisons intérieures, transfrontalières et de loisirs à l'échelle de la province grâce à une commodité améliorée et à des fréquences accrues

REGINA et SASKATOON, SK, le 22 juill. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui des investissements importants dans son réseau de la Saskatchewan, renforçant les liaisons intérieures vitales, tout en améliorant les options de voyage d'agrément grâce à un service élargi vers les destinations transfrontalières et soleil pour la prochaine saison hivernale. Alors que le Groupe WestJet continue d'accroître sa présence dans l'Ouest canadien, la compagnie aérienne élargit sa capacité au départ de la Saskatchewan cet hiver avec une croissance globale de plus de 27 %, consolidant ainsi sa position en tant que premier transporteur de la province.

« Nous sommes fiers d'élargir le service intérieur de la Saskatchewan et de forger de nouvelles liaisons essentielles partout au pays, alors que nous consolidons notre position en tant que principal transporteur aérien de la province, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. En tant que seule compagnie aérienne offrant une liaison sans escale entre la Saskatchewan et des destinations transfrontalières et internationales cet hiver, tout en offrant à Regina et à Saskatoon la plus grande connectivité nationale, nos investissements stimuleront davantage les occasions de voyages d'affaires et d'agrément à mesure que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. »

Investir dans la connectivité nationale de la Saskatchewan pour accroître l'accès aux affaires et aux loisirs

Avec une croissance de 26 % de la capacité aérienne intérieure, WestJet apporte des améliorations stratégiques à la connectivité aérienne pancanadienne de la Saskatchewan, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de voyages d'affaires à destination et en provenance de la région et favorise un meilleur accès aux escapades d'agrément grâce aux mesures suivantes :

Augmentation du service quotidien à destination de Vancouver à partir de Regina et de Saskatoon , offrant aux invités la possibilité de faire des voyages aller-retour le jour même, une amélioration essentielle pour les voyageurs d'affaires

à partir de et de , offrant aux invités la possibilité de faire des voyages aller-retour le jour même, une amélioration essentielle pour les voyageurs d'affaires Augmentation du service quotidien à destination de Toronto à partir de Regina et de Saskatoon , offrant aux voyageurs d'affaires la possibilité de faire l'aller-retour le jour même, avec des heures de départ plus hâtives permettant des correspondances harmonieuses à Toronto vers huit destinations ensoleillées

à partir de et de , offrant aux voyageurs d'affaires la possibilité de faire l'aller-retour le jour même, avec des heures de départ plus hâtives permettant des correspondances harmonieuses à vers huit destinations ensoleillées Service deux fois par jour tous les jours de la semaine de Regina et de Saskatoon à Winnipeg , permettant l'aller-retour le jour même pour les invités

et de à , permettant l'aller-retour le jour même pour les invités Augmentation de la fréquence entre Regina / Saskatoon et Calgary et Edmonton

Horaire national pour l'hiver 2024/2025 de WestJet à partir de Regina et Saskatoon

Itinéraire Départs hivernaux en

période de pointe Augmentation de la

fréquence en pourcentage Regina - Vancouver 7 vols par semaine 133 % Saskatoon - Vancouver 7 vols par semaine 250 % Regina - Winnipeg 10 vols par semaine 150 % Saskatoon - Winnipeg 12 vols par semaine 9 % Regina - Toronto 7 vols par semaine 133 % Saskatoon - Toronto 7 vols par semaine 75 % Regina - Edmonton 10 vols par semaine 67 % Saskatoon - Edmonton 9 vols par semaine 29 % Regina - Calgary 45 vols par semaine 5 % Saskatoon - Calgary 50 vols par semaine 2 %

Renforcer la connectivité hivernale de Regina avec les destinations soleil et de loisirs

Avec une croissance globale de 32 % de la capacité de Regina vers des destinations soleil par rapport à l'hiver 2023, WestJet offrira :

95 départs hebdomadaires vers 11 destinations différentes pendant les périodes de pointe

Croissance de 125 % de la capacité aérienne transfrontalière

Croissance de 27 % de la capacité aérienne en Amérique latine/Caraïbes

« WestJet demeure un partenaire incroyable pour YQR et l'ensemble du sud de la Saskatchewan, a déclaré James Bogusz, président et chef de la direction de l'aéroport de Regina. Cette augmentation massive de la capacité est absolument énorme pour notre collectivité et démontre sa confiance dans notre province en pleine croissance. »

Horaire d'hiver 2024/2025 de WestJet pour les vols transfrontaliers et les destinations soleil à partir de Regina

Itinéraire Départs hivernaux en période de pointe Regina - Minneapolis* 7 vols par semaine Regina - Cancun 3 vols par semaine Regina - Puerto Vallarta 2 vols par semaine Regina - Phoenix 2 vols par semaine Regina - Orlando 1 vol par semaine Regina - Las Vegas 1 vol par semaine

**Nouvelle liaison

Saskatoon bénéficiera d'une augmentation de 24 % de sa capacité globale cet hiver

Avec une croissance globale de 24 % de la capacité aérienne de Saskatoon par rapport à l'hiver 2023, WestJet fournira :

96 départs hebdomadaires vers 11 destinations différentes

Croissance de 13 % de la capacité aérienne transfrontalière

Croissance de 5 % de la capacité aérienne en Amérique latine/Caraïbes

« Nous sommes ravis de constater une amélioration progressive de la connectivité grâce à l'augmentation de la fréquence des vols avec WestJet pour la saison hivernale, a déclaré Stephen Maybury, président et chef de la direction de l'aéroport YXE de Saskatoon. L'engagement soutenu de WestJet envers notre collectivité profitera à nos passagers en leur offrant plus de souplesse et de choix, et contribuera également à la croissance économique de notre région en facilitant les occasions d'affaires et de tourisme. »

Horaire d'hiver 2024/2025 de WestJet pour les vols transfrontaliers et les destinations soleil depuis Saskatoon

Itinéraire Départs hivernaux en période de pointe Saskatoon - Minneapolis 3 vols par semaine Saskatoon - Phoenix 2 vols par semaine Saskatoon - Cancun 2 vols par semaine Saskatoon - Puerto Vallarta 2 vols par semaine Saskatoon - Orlando 1 vol par semaine Saskatoon - Las Vegas 1 vol par semaine

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

