WestJet annonce 90 nouvelles options de voyage au départ de Calgary cet été

CALGARY, le 10 févr. 2020 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son programme estival comprenant plus de 90 nouveaux vols au départ de Calgary, y compris un nouveau service WestJet Link sans escale vers Dawson Creek, en Colombie-Britannique.

« WestJet concentre ses investissements en Alberta pour bâtir et renforcer notre plaque tournante de Calgary, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Dans la lignée de la stratégie de WestJet qui vise à devenir un transporteur aérien de calibre mondial, nous sommes heureux de faciliter le déplacement de nos invités, que ce soit pour les affaires ou les loisirs, à travers le Canada, et vers l'Europe et d'autres destinations internationales cet été. »

Avec l'annonce faite aujourd'hui au sujet du nouveau service entre Calgary et Dawson Creek (C.-B.), WestJet Link proposera cinq itinéraires, dont quatre assurant la liaison entre Calgary et Cranbrook, Lethbridge, Lloydminster et Medicine Hat, et un autre itinéraire assurant la liaison entre Cranbrook et Vancouver. Le service WestJet Link entre Calgary et Prince George (C.-B.) sera offert à longueur d'année sur les avions DHC-8-400 de 78 sièges de WestJet Encore dès le 26 avril.

De plus, le 14 mai 2020, WestJet inaugurera son nouveau service entre Calgary et Boston. WestJet proposera à ses invités des horaires de vol pratiques entre sa vaste plaque tournante de Calgary et la capitale du Massachusetts.

WestJet a également annoncé récemment un nouveau service qui sera assuré quatre fois par semaine entre Calgary et Charlottetown dès le 25 juin 2020.

L'horaire estival présente également une augmentation des fréquences au départ de Calgary vers des destinations populaires telles que Portland en Oregon, Victoria, Nanaimo, Comox, Grande Prairie, Fort McMurray, Brandon, Winnipeg, Abbotsford et Yellowknife.

« WestJet continue d'investir dans l'aéroport international de Calgary (YYC) comme port d'attache et centre de son expansion. WestJet est le plus grand transporteur de Calgary et nous sommes déterminés à faciliter sa croissance. Ces vols supplémentaires permettront de desservir un plus grand nombre d'invités vers un plus grand nombre de destinations, offrant ainsi des possibilités récréatives et commerciales dans notre région », a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary.

Points saillants de l'horaire estival 2020 de WestJet

National :

Calgary - Dawson Creek , C.-B. : le nouveau service quotidien assuré par WestJet Link commence le 26 avril 2020

- , C.-B. : le nouveau service quotidien assuré par WestJet Link commence le 26 avril 2020 Calgary - Winnipeg : ajout de sept vols hebdomadaires

- : ajout de sept vols hebdomadaires Calgary - Victoria : ajout de sept vols hebdomadaires

- : ajout de sept vols hebdomadaires Calgary - Nanaimo : ajout de sept vols hebdomadaires

- : ajout de sept vols hebdomadaires Calgary - Grande Prairie : ajout de sept vols hebdomadaires

- : ajout de sept vols hebdomadaires Calgary - Abbotsford : ajout de cinq vols hebdomadaires

- : ajout de cinq vols hebdomadaires Calgary - Fort McMurray : ajout de cinq vols hebdomadaires

- : ajout de cinq vols hebdomadaires Calgary - Comox : ajout de quatre vols hebdomadaires

- : ajout de quatre vols hebdomadaires Calgary - Brandon : de sept à onze vols hebdomadaires

- : de sept à onze vols hebdomadaires Calgary - Yellowknife : de douze à quatorze vols hebdomadaires

- : de douze à quatorze vols hebdomadaires Calgary - Charlottetown : nouveau service saisonnier quatre fois par semaine dès le 25 juin 2020

Transfrontalier :

Calgary - Portland : une à deux fois par jour, pour un maximum de quatorze vols hebdomadaires

- : une à deux fois par jour, pour un maximum de quatorze vols hebdomadaires Calgary - Boston : le nouveau service quotidien saisonnier commence le 14 mai 2020

International :

Calgary - Paris : de quatre à six vols hebdomadaires

- : de quatre à six vols hebdomadaires Calgary - Rome : le nouveau service offert trois fois par semaine commence le 2 mai 2020

- : le nouveau service offert trois fois par semaine commence le 2 mai 2020 Calgary - Cabo San Lucas : de deux à trois vols hebdomadaires

La compagnie aérienne a ajouté plus de 300 vols d'appareils Dreamliner au départ de Calgary sur les principales liaisons transatlantiques en 2020, soit une augmentation de plus de 52 % par rapport à 2019. Ces vols offrent un horaire unique et pratique à nos invités albertains et de l'Ouest du Canada voyageant en Europe : ils sont prévus de manière à décoller tard le soir et à arriver durant la journée.

Dawson Creek est la 72e destination de WestJet au départ de Calgary, le port d'attache et la plus importante plaque tournante de WestJet. D'ici juin 2020, la compagnie aérienne offrira plus de 1 000 vols par semaine en période de pointe au départ de l'aéroport international de Calgary. Plus de Calgariens choisissent WestJet pour leurs déplacements aériens que tout autre transporteur.

WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats aériens. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées des voyageurs en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne était aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Swoop 2019 - Jeune compagnie aérienne de l'année (Prix d'excellence en aviation de la CAPA 2019)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

