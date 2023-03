La compagnie aérienne renforce sa stratégie de croissance ambitieuse en offrant plus d'options de voyage pour les invités dans le réseau de vols d'été

CALGARY, AB, le 6 mars 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui d'importantes augmentations dans le cadre de son horaire estival, en ajoutant plus de sièges et en augmentant la fréquence des vols sur les itinéraires populaires de son réseau. Avec près de 600 départs quotidiens pendant les journées de pointe, les améliorations apportées à l'horaire d'été de WestJet permettront aux Canadiens de voyager de façon plus fluide sur le réseau intérieur, transfrontalier et international de la compagnie cet été.

« Offrir à nos invités encore plus d'occasions de voyager dans notre réseau cet été est le résultat d'un horaire soigneusement conçu qui établit un équilibre entre la forte demande de voyages et une exploitation fiable et résiliente, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. Avec un plus grand nombre de places disponibles pour les réservations et une capacité accrue sur les liaisons populaires, notre horaire d'été reflète notre engagement renforcé à offrir une connectivité nationale et transfrontalière harmonieuse à nos invités. »

Points saillants des augmentations de l'horaire d'été de WestJet par rapport à 2022 :

Augmentation de 64 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Regina

Augmentation de 46 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Saskatoon

Augmentation de 44 % de la capacité des sièges à destination et en provenance d' Edmonton

Augmentation de 42 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Winnipeg

Augmentation de 27 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Calgary

Augmentation de 13 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Kelowna

Augmentation de 5 % de la capacité des sièges à destination et en provenance de Vancouver

Augmentation de la fréquence des vols sur les liaisons nationales et transfrontalières populaires :

Itinéraire Fréquence estivale de

pointe en 2023 Fréquence estivale de

pointe en 2022 Edmonton - Las Vegas 11 vols par semaine 4 vols par semaine Edmonton - Los Angeles 7 vols par semaine 4 vols par semaine Calgary - Denver 4 vols par semaine 2 vols par semaine Calgary - Houston 13 vols par semaine 7 vols par semaine Calgary - New York (JFK) 7 vols par semaine 4 vols par semaine Vancouver - Saskatoon 7 vols par semaine 4 vols par semaine Vancouver - Ottawa 11 vols par semaine 5 vols par semaine Calgary - Yellowknife 14 vols par semaine 7 vols par semaine Calgary - Windsor 7 vols par semaine 3 vols par semaine Calgary - London (Ontario) 14 vols par semaine 7 vols par semaine Calgary - Montréal 20 vols par semaine 13 vols par semaine Edmonton - Kelowna 35 vols par semaine 27 vols par semaine Edmonton - Winnipeg 20 vols par semaine 6 vols par semaine Edmonton - Yellowknife 7 vols par semaine 3 vols par semaine Edmonton - Saskatoon 14 vols par semaine 6 vols par semaine Edmonton - Regina 14 vols par semaine 6 vols par semaine Edmonton - Victoria 20 vols par semaine 13 vols par semaine Edmonton - Halifax 13 vols par semaine 7 vols par semaine Winnipeg - Thunder Bay 13 vols par semaine 7 vols par semaine Winnipeg - Saskatoon 12 vols par semaine 7 vols par semaine

