La compagnie aérienne ajoute des vols pour les amateurs de soleil à destination des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et du Costa Rica

Un plus grand nombre de vols intérieurs sont offerts pendant la période des Fêtes pour répondre aux besoins des voyageurs canadiens

CALGARY, AB, le 16 nov. 2020 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui son horaire de vols de décembre mis à jour, qui comprend jusqu'à 55 vols quotidiens vers des destinations ensoleillées dans les Caraïbes, aux États-Unis (y compris Hawaï) et au Mexique. L'horaire de vols met également en évidence une augmentation de la fréquence des voyages intérieurs du 5 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

« Bien que cet hiver, la saison des voyages sera très différente de celle des années précédentes, nous sommes heureux de pouvoir offrir une variété de vols à nos invités pendant la période des Fêtes, a déclaré Arved von zur Muehlen, directeur commercial de WestJet. Quelle que soit la raison du voyage, WestJet continuera d'offrir aux Canadiens la possibilité de voyager en toute sécurité vers les destinations de notre réseau et apportera des changements à l'horaire pour répondre aux besoins en constante évolution de nos invités et de notre compagnie aérienne. »

Pour les amateurs de soleil, la compagnie aérienne ajoute en décembre des vols vers Liberia (Costa Rica), Punta Cana, Puerto Plata (République dominicaine), Bridgetown (Barbade), Mazatlán (Mexique), Huatulco (Mexique), Orlando, Las Vegas, Honolulu (Oahu) et Kahului (Maui).

WestJet poursuit ses activités selon un horaire réduit et a éliminé plus de 63 % de sa capacité d'une année à l'autre, y compris environ 73 % de sa capacité en décembre seulement. Pendant la période des Fêtes, la compagnie aérienne offrira des vols vers 54 destinations, dont 33 au Canada, neuf aux États-Unis, dont Hawaï, cinq au Mexique, cinq dans les Caraïbes, une en Europe et une en Amérique centrale. La fréquence des vols augmentera tout au long du mois de décembre. Vous trouverez tous les détails au bas du présent communiqué.

Les Canadiens qui rentrent à la maison en passant par l'aéroport de Calgary constatent les avantages qu'offre l'essai de test de dépistage après le voyage

Le 2 novembre, l'Aéroport international de Calgary (YYC) a entrepris l'essai d'un test de dépistage de la COVID-19, appuyé par les gouvernements du Canada et de l'Alberta, en mettant à l'essai une période de quarantaine réduite en Alberta tout en protégeant les Canadiens contre la COVID-19.

« De nombreux Canadiens cherchent des solutions de rechange à la quarantaine de 14 jours, et l'essai du test de dépistage à l'aéroport international de Calgary est un premier pas dans la bonne direction, a poursuivi Arved von zur Muehlen. Nous sommes optimistes quant aux premiers résultats de l'essai du test de dépistage de la COVID-19 à l'aéroport YYC, et nous espérons observer sous peu d'autres possibilités d'accroître l'application de tests de dépistage dans les aéroports de tout le pays. »

Tous les Canadiens qui voyagent à l'étranger et qui ne sont pas admissibles au programme d'essai de test de dépistage de la COVID-19 de l'Alberta sont assujettis à une quarantaine de 14 jours à leur retour au pays.

Depuis le début de la pandémie, WestJet a mis en œuvre plus de 20 mesures de santé et de sécurité supplémentaires pendant le voyage et continue de faire évoluer ses procédures de nettoyage pour répondre aux besoins des invités et des WestJetters par l'entremise de son programme La sécurité avant tout.

WestJet envisage d'offrir les vols transfrontaliers et internationaux suivants du 5 décembre 2020 au 4 janvier 2021 :

Vols transfrontaliers vers les É.-U. et Hawaï



Marché Fréquence (5

DÉC - 15 DÉC) Fréquence (16

DÉC - 4 JAN)

Vancouver - Maui - 3 vols par semaine

Vancouver - Honolulu - 3 vols par semaine

Vancouver - Palm Springs 2 vols par semaine 2 vols par semaine

Vancouver - Los Angeles - 2 vols par semaine

Vancouver - Phoenix - 2 vols par semaine

Calgary - Maui - 2 vols par semaine

Calgary - Honolulu - 1 vol par semaine

Calgary - Los Angeles 3 vols par semaine 4 vols par semaine

Calgary - Palm Springs 6 vols par semaine 8 vols par semaine

Calgary - Las Vegas - 2 vols par semaine

Calgary - Phoenix 7 vols par semaine 11 vols par semaine

Calgary - Orlando - 1 vol par semaine

Edmonton - Phoenix - 2 vols par semaine

Toronto - Orlando 1 vol par semaine 1 vol par semaine

Toronto - Fort Myers 1 vol par semaine 3 vols par semaine

Toronto - Fort Lauderdale 1 vol par semaine 2 vols par semaine









Caraïbes, Mexique et Europe



Marché Fréquence (5

DÉC - 15 DÉC) Fréquence (16 DÉC - 4 JAN)

Vancouver - San Jose del Cabo - 2 vols par semaine

Vancouver - Puerto Vallarta 1 vol par semaine 2 vols par semaine

Vancouver - Cancún - 1 vol par semaine

Calgary - San Jose del Cabo 2 vols par semaine 3 vols par semaine

Calgary - Mazatlán - 1 vol par semaine

Calgary - Puerto Vallarta 5 vols par semaine 1 vol par jour

Calgary - Huatulco - 1 vol par semaine

Calgary - Cancún 6 vols par semaine 6 vols par semaine

Edmonton - Puerto Vallarta - 1 vol par semaine

Edmonton - Cancún - 1 vol par semaine

Winnipeg - Puerto Vallarta - 1 vol par semaine

Winnipeg - Cancún - 1 vol par semaine

Toronto - Cancún 2 vols par semaine 3 vols par semaine

Toronto - Liberia 1 vol par semaine 1 vol par semaine

Toronto - Kingston 1 vol par semaine 2 vols par semaine

Toronto - Montego Bay 2 vols par semaine 4 vols par semaine

Toronto - Puerto Plata 1 vol par semaine 1 vol par semaine

Toronto - Punta Cana 1 vol par semaine 1 vol par semaine

Toronto - Barbade - 1 vol par semaine

Toronto - Londres (Gatwick) 2 vols par semaine 2 vols par semaine

