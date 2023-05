Wendy's Canada célèbre le premier anniversaire de son offre de petit déjeuner avec un sandwich frais et savoureux

BURLINGTON, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Wendy's célèbre le premier anniversaire de son petit déjeuner au Canada en ajoutant une touche de fraîcheur à son menu. Le nouveau sandwich Œuf BLT combine des ingrédients frais dont les Canadiens raffolent avec des classiques du petit déjeuner pour créer le sandwich parfait. Les gens peuvent maintenant se réveiller du bon pied avec l'appétissant nouveau sandwich Œuf BLT qui est maintenant offert partout au pays, pour une durée limitée.

Wendy's Œuf BLT (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Simple en apparence, un sandwich BLT avec œuf est une réussite que s'il est fait avec des ingrédients frais de grande qualité. C'est pourquoi le sandwich Œuf BLT de Wendy's est composé d'un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, de bacon fumé au bois de pommier cuit chaque jour, de tomates juteuses, de laitue croquante cultivée en serre et d'une tranche de fromage. Le tout est garni de mayonnaise crémeuse et servi sur un croissant léger au beurre de 120 épaisseurs de pâte feuilletée.

« Nous avons percé le marché du petit déjeuner en misant sur la fraîcheur et en nous démarquant parmi une offre de produits fades grâce aux déjeuners préparés sur commande que méritent les Canadiens », a déclaré Liz Geraghty, cheffe du marketing -- International chez Wendy's. « Un an après le lancement de notre menu déjeuner, nous continuons à écouter notre clientèle et à proposer des produits de haute qualité, comme l'Œuf BLT et les bâtonnets de pain doré de style maison, pour changer la routine matinale. »

Depuis le lancement du petit déjeuner Wendy's au Canada, les sandwichs croissants restent très populaires auprès de notre clientèle, ce qui a inspiré la dernière innovation au menu, l'Œuf BLT. Pour les personnes qui ont la dent sucrée, les bâtonnets de pain doré de style maison récemment ajoutés au menu et parfaits pour les matins pressés, et le Frosty-ccino™, qui combine le mélange de café emblématique de Wendy's avec le légendaire Frosty® au chocolat ou à la vanille, figurent également en tête de liste des favoris des Canadiens.

« Notre équipe culinaire innove constamment en fonction de ce que les clients attendent de leurs repas du matin », explique Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire -- International chez Wendy's. « Nous sommes fiers des ingrédients de qualité qui composent notre menu du petit déjeuner, notamment les œufs fraîchement cassés, les croissants 100 % beurre et les produits laitiers canadiens, et qui nous permettent de créer des repas qu'on ne trouve nulle part ailleurs. »

Les matins seront encore plus radieux en dégustant l'un des sandwichs déjeuners faits sur commande de Wendy's accompagné d'une tasse d'un mélange unique de café mi-noir de Wendy's Canada. En plus du mélange de café et du Frosty-ccino, les clients de Wendy's peuvent maintenant savourer un café glacé rafraîchissant à tout moment de la journée. Lentement infusé et mélangé avec du sirop de canne et de la crème pour lui donner une texture riche et parfaitement lisse, il est servi sur glace.

Réglez votre réveil pour essayer le nouveau sandwich Œuf BLT de Wendy's et d'autres favoris du petit déjeuner! Les gens peuvent utiliser l'application mobile Wendy's, visiter un restaurant ou se faire livrer leur déjeuner Wendy's par UberEats, DoorDash ou SkipTheDishes.

Accumulez aussi des points lors de votre prochaine commande en adhérant à Wendy's Récompenses sur l'application mobile de Wendy's, disponible sur l'App Store et Google Play*.

Pour consulter le menu ou trouver un restaurant à proximité, visitez order.wendys.com/location.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recette® » qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé**, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus de détails sur les franchises, rendez-vous sur https://www.wendys.com/fr-ca/franchising. Visitez www.wendys.com/fr-ca pour de plus amples renseignements.

*L'inscription à l'application de Wendy's est requise.

** Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marcy McMillan, [email protected]; Kim Li Thibeault, [email protected]