Le nouveau repas Takis Fuego sera offert dans les restaurants canadiens à compter du 30 juin.

BURLINGTON, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Voici le duo de feu, parfait pour l'été : le sandwich au poulet épicé emblématique de Wendy'sMD et la populaire marque de collations TakisMD réunis pour créer Takis fuegoMD, un repas offert pour un temps limité composé du sandwich au poulet Takis Fuego et de frites FuegoMD, inspirées des collations Takis. Les clients de Wendy pourront savourer le fruit de cette collaboration dans les restaurants américains dès le 20 juin et dans les restaurants canadiens à compter du 30 juin.

Wendy’s et Takis font monter la température avec une collaboration pleine de saveurs (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Wendy's propose à ses clients une nouvelle création inspirée de Takis, en combinant son filet de poulet épicé parfaitement assaisonné avec une sauce chili à la lime, une tartinade crémeuse au maïs et, bien sûr, des chips Takis Fuego écrasées pour créer un sandwich unique à la fois épicé, croquant et savoureux. Mais la collaboration avec Takis ne s'arrête pas là ! Les clients pourront pimenter leur repas avec les nouvelles frites Fuego de Wendy's aux Takis : des frites classiques chaudes et croustillantes de Wendy's enrobées d'un assaisonnement piquant au piment et à la lime - parfaites à partager… ou pas. Le repas épicé Takis Fuego est offert en combo ou à la carte, et les amateurs de piquant peuvent même commander un sac de chips Takis (jusqu'à épuisement des stocks*) lorsqu'ils commandent le combo.

« Chez Wendy's, nous savons comment mettre du piquant dans la vie des gens, en proposant de nouvelles collaborations avec des marques renommées qui rejoignent les passions des consommateurs. C'est pourquoi ce partenariat avec les collations populaires Takis allait de soi », a déclaré Liz Geraghty, cheffe du marketing - International chez Wendy's. « Porté par l'engouement récent envers les plats épicés, notre repas offert pour un temps limité fait monter la température et promet une intensité de saveurs que les clients pourront seulement découvrir chez Wendy's ! »

« Nous sommes ravis de nous associer à Wendy's, une marque réputée qui partage notre passion pour l'intensité et la saveur », ajoute Sandra Kirkpatrick, directrice principale du marketing chez Takis, aux États-Unis. « Les adeptes de Takis aiment rehausser les saveurs et ajouter des chips Takis à tous leurs plats. Avec Wendy's, nous passons à la puissance supérieure pour proposer aux amateurs de piquant une expérience aussi épicée qu'inoubliable. Préparez-vous à vivre des sensations fortes ! »

Les explorateurs culinaires peuvent trouver le restaurant Wendy's le plus près grâce au localisateur de restaurants Wendy's pour les États-Unis et le Canada. Cette collaboration est LA sensation de l'été à ne pas manquer.

À PROPOS DE WENDY' S

L'entreprise Wendy's Company et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7000 restaurants à l'échelle mondiale. Fondée en 1969, Wendy's s'engage à offrir à ses clients des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour eux, par le biais d'un menu alléchant comprenant des hamburgers carrés préparés sur commande à partir de bœuf frais*, ainsi que les favoris des clients, comme le sandwich au poulet épicé et les pépites au poulet, le BaconatorMD et le dessert FrostyMD. Wendy's soutient la Dave Thomas Foundation pour l'adoption-Canada MC, créée par son fondateur, qui vise à augmenter considérablement le nombre d'adoptions des enfants en attente au sein du système de placement en famille d'accueil en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com/fr-ca et pour obtenir des renseignements sur le franchisage, visitez www.wendys.com/franchising. Suivez Wendy's sur X, Instagram et Facebook.

À PROPOS DE TAKISMD

TakisMD est la marque la plus connue de Barcel USA, la division américaine de collations de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde qui exerce ses activités dans plus de 30 pays. Barcel USA est une jeune entreprise dynamique en pleine croissance, spécialisée dans les biens de consommation courante. Basée à Coppell, au Texas, elle est très présente sur les plus grands marchés au pays. Les collations TakisMD ne sont pas des collations ordinaires; ce sont les plus intenses au monde. Elles se déclinent en différentes variétés, dont les chips tortilla roulées TakisMD, les TakisMD Stix, les TakisMD Waves, les TakisMD Chippz, les TakisMD Kettlez, les TakisMD Crisps et les arachides enrobées TakisMD Hot Nuts. Visitez-nous au https://takis.ca/fr.

*Les sacs de chips Takis FuegoMD sont seulement offerts en combo et jusqu'à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d'autres marchés internationaux sélectionnés.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

