Deux carrés emblématiques s'unissent pour lancer le burger Kollab Pâté de crabe et le FrostyMD à l'ananas sous la mer

DUBLIN, Ohio, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Ohé! Pour célébrer le 25e anniversaire de Bob l'éponge, Wendy'sMD et Paramount s'associent pour lancer le menu Kollab Pâté de crabe* de Wendy's composé d'un burger Kollab pâté de crabe et d'un FrostyMD à l'ananas sous la mer. Offert aux États-Unis, au Canada et à Guam dès le mardi 8 octobre, le menu Kollab Pâté de crabe en aura valu l'attente, comblant autant les adeptes de Bob l'éponge que la clientèle de Wendy's.

Les clients ont pris plaisir à imaginer le goût qu'aura cette galette mythique, et ils pourront bientôt vérifier leurs prédictions puisque Wendy's servira le burger Kollab Pâté de crabe sur la terre ferme pour une durée limitée, avec un Frosty à l'ananas sous la mer, le premier en son genre. Variante Wendy's de la recette la plus convoitée de Bikini Bottom, le burger Kollab Pâté de crabe sera offert à compter du 8 octobre dans les restaurants au pays et sur l'application de Wendy's.

De Bob l'éponge, Wendy'sMD et Paramount s'associent pour lancer le menu Kollab Pâté de crabe! Post this

Le menu Kollab Pâté de crabe de Wendy's comprendra :

Le Frosty à l'ananas sous la mer - Le Frosty à l'ananas sous la mer de Wendy's n'est nul autre que le populaire Frosty à la vanille que les clients connaissent et adorent, auquel on a ajouté un tourbillon de purée aromatisée à l'ananas et à la mangue**. Une saveur originale Frosty unique en son genre.

Le Frosty à l'ananas sous la mer de Wendy's n'est nul autre que le populaire Frosty à la vanille que les clients connaissent et adorent, auquel on a ajouté un tourbillon de purée aromatisée à l'ananas et à la mangue**. Une saveur originale Frosty unique en son genre. Le burger Kollab Pâté de crabe - La version Wendy's du Pâté de crabe rassemble un quart de livre de bœuf Wendy's frais, jamais congelé***, deux tranches de fromage américain fondu, de la laitue croquante, des tomates, des cornichons, des oignons et une sauce ultra-secrète dans un petit pain grillé de qualité supérieure.

« Dans un monde où on tourne souvent les coins ronds, Wendy's se démarque par l'excellence de son offre, qu'il s'agisse de ses aliments frais et reconnus ou de ses collaborations avec des marques aimées de la clientèle », a déclaré Lindsay Radkoski, cheffe du marketing - États-Unis pour The Wendy's Company. « Il était donc naturel que deux des carrés les plus emblématiques de la culture pop ne fassent qu'un pour offrir aux gens de tous âges une expérience unique et savoureuse pour un temps limité! »

Wendy's s'associe à Nickelodeon et à Paramount comme marque nationale exclusive de restaurants à service rapide pour proposer le Kollab Pâté de crabe, une offre qui fera passer pour la toute première fois dans le monde réel et dans un menu le célèbre pâté de crabe de Bob l'éponge.

« La Kollab Pâté de crabe est une autre façon novatrice de célébrer les 25 ans de Bob l'éponge, en faisant remonter Bikini Bottom à la surface de l'océan comme jamais auparavant », a expliqué Dario Spina, chef du marketing chez Paramount Brand Studio. « Le rapport de Wendy avec la culture pop et ses liens avec les adeptes font de cette collaboration un duo parfait pour Paramount. Nous avons très hâte d'offrir des expériences mémorables et immersives grâce à du contenu créatif, personnalisé et engageant, et à une influence distincte. »

À Los Angeles, dans le quartier Panorama City, les clients pourront déguster en primeur la première bouchée du burger Kollab Pâté de crabe de Wendy's le lundi 7 octobre et le mardi 8 octobre dans le cadre d'une expérience immersive de service au volant de ce restaurant Wendy's. Tout autre terrien aux États-Unis et au Canada pourra mettre la main sur le burger Kollab Pâté de crabe et le Frosty à l'ananas sous la mer dans les restaurants Wendy's au pays ou au moyen de l'application mobile de Wendy's à partir du 8 octobre. Il ne vous reste qu'à commander!

À PROPOS DE WENDY'S :

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD, » qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé***, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr-ca/franchising.

Visitez www.wendys.com/fr-ca et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous sur X et Instagram (@wendyscanada) et sur Facebook (www.facebook.com/WendysCanada).

Suivez @SpongeBob et @Nickelodeon pour plus d'informations et de délires aquatiques.

À PROPOS DE NICKELODEON :

Fondée il y a 45 ans, Nickelodeon est la principale marque de divertissement pour les enfants. Elle a bâti une entreprise mondiale diversifiée en plaçant les enfants au cœur de ses activités. La marque propose de la programmation et des productions télévisées aux États-Unis et dans le monde entier, ainsi que des produits de consommation, du contenu numérique, des expériences géolocalisées, des publications et des longs métrages. Pour plus d'informations ou pour télécharger des images, visitez http://www.nickpress.com. Nickelodeon fait partie du portefeuille mondial de marques de divertissement multimédia de Paramount (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole PARA, PARAA).

*Pour une durée limitée seulement.

**Saveur naturelle d'ananas mariée à d'autres arômes naturels.

***Poids approximatif avant la cuisson. Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Personnes-ressources : Wendy's, Marcy McMillan, [email protected]; Amanda Albert, [email protected]; Nickelodeon, Katelyn Balach, [email protected]