Ce jalon reflète cinq décennies de croissance, d'innovation et d'engagement envers les communautés canadiennes.

BURLINGTON, ON, le 20 mai 2025 /CNW/ - Wendy's®, la marque de restaurant à service rapide, qui s'est fait connaître pour ses hamburgers carrés de bœuf frais, jamais congelé, célèbre 50 ans de fraîcheur au Canada. Depuis l'ouverture du premier restaurant canadien en 1975, à Hamilton en Ontario - qui sert encore des clients aujourd'hui - Wendy's Canada a ouvert près de 450 restaurants au pays, tous franchisés et exploités localement.

Pour célébrer 50 ans de fraîcheur au Canada, Wendy's propose son emblématique Frosty® junior à 0,50 $ jusqu'au 24 mai*. Offert aux saveurs de vanille et de chocolat, les préférées des adeptes, et fait de produits laitiers entièrement canadiens, ce dessert est parfait pour célébrer les 50 ans de l'entreprise et se préparer à accueillir l'été.

L'engagement de Wendy's à utiliser des ingrédients locaux ne s'arrête pas aux produits laitiers canadiens. La marque est fière de s'approvisionner en ingrédients frais et de qualité auprès de producteurs locaux, chaque fois que c'est possible. Près de 70 % des ingrédients de Wendy's Canada proviennent de sources locales. Cela comprend du bœuf et du poulet 100 % canadiens, ainsi que de la laitue et des tomates cultivées en serre au pays. Wendy's Canada achète aussi plus de 20 millions de kilogrammes de pommes de terre canadiennes à plus de 130 fermes familiales au pays chaque année pour préparer ses pommes de terre assaisonnées du petit déjeuner et ses frites chaudes et croustillantes. Son objectif? Remplir sa promesse de marque de servir des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour vous.

« Depuis 50 ans, Wendy's rassemble la population canadienne par ses aliments frais et son accueil exceptionnel », a déclaré Jaime Weeks, vice-président et directeur général de Wendy's Canada. « Ce jalon témoigne de la loyauté de notre clientèle, du dévouement de nos partenaires franchisés et de nos équipes en restaurant, ainsi que de la force de la marque Wendy's. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes plus motivés que jamais à croître et à innover, afin d'offrir plus de repas Wendy's à plus de gens au Canada. »

Cette étape importante est aussi une occasion pour la marque d'honorer non seulement le chemin parcouru, mais aussi de préparer le terrain pour un avenir prometteur. Grâce à son plan d'accroître sa présence sur le marché, à ses efforts continus dans la communauté et à son engagement envers l'approvisionnement en ingrédients frais et locaux, Wendy's Canada est bien positionnée pour servir encore plus de Canadiens et de Canadiennes dans les années à venir.

