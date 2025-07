Le 11 août, Wendy's et Mercredi, de la populaire série Netflix, lanceront un menu exclusif dans tous les restaurants du pays, qui comprendra un nouveau Frosty « Sang de corbeau » ainsi que quatre « Trempettes d'effroi ».

BURLINGTON, ON, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Qu'arrive-t-il quand deux anticonformistes légendaires à la chevelure nattée se réunissent en cuisine? Elles créent un repas qui donne froid dans le dos : voici le « Repas de malheur » signé Wendy's® et Mercredi™.

Un malheur ne vient jamais seul : Wendy’s et Mercredi s’associent pour vous servir un repas morbide (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Concocté par Mercredi Addams en personne, l'autre marginale à tresses, le Repas de malheur (offert pour un temps limité) mise sur les « Trempettes d'effroi », quatre sauces mystérieuses sorties tout droit de l'enfer. Il comprend les pépites au poulet « Repose en 10 morceaux », un petit format de frites « Malveillantes et croustillantes » et un petit Frosty® « Sang de corbeau », le tout servi dans un emballage personnalisé que seule Mercredi pouvait imaginer*.

Les clients pourront commander leur Repas de malheur dans les restaurants ou par l'appli de Wendy's partout aux États-Unis dès le lundi 4 août, juste à temps pour la sortie de la deuxième saison de Mercredi sur Netflix, le mercredi 6 août. Au Canada, c'est à compter du lundi 11 août que les adeptes pourront commander le repas dans un restaurant ou par l'appli de Wendy's. Le repas sera également offert à Porto Rico, aux Bahamas et à Guam.

Parlant de malheur… Personne ne restera indemne après avoir goûté les Trempettes d'effroi. Chaque repas sera accompagné de deux sauces choisies par le destin parmi les quatre : Gare au Hyde, Supplice assuré, Erreur fatale et Calamité obligée. Inutile de demander quelle sauce vous obtiendrez, vous devez vous abandonner à votre destin. Les personnes assez courageuses pour les essayer toutes devront se soumettre à plusieurs visites au restaurant.

Les âmes égarées pourront plonger dans le Frosty Sang de corbeau, préparé avec des produits laitiers 100 % canadiens et servi dans la coupe Frosty au thème de Mercredi, qui laisse voir un tourbillon à la cerise noire fatalement délicieux.

« Wendy's et Mercredi sont toutes deux des icônes de la culture, reconnues pour défier les conventions avec une intelligence qui frise l'irrévérence », explique Liz Geraghty, cheffe du marketing - International chez Wendy's. « Il ne s'agit pas d'une collaboration typique, car ce n'est pas n'importe quelle marque qui peut arriver à créer un Repas de malheur avec Mercredi Addams. Mais pour la marque Wendy's qui place le client au cœur de sa mission et qui n'hésite pas à faire preuve d'audace, il s'agit d'une alliance parfaite, scellée par un cynisme grinçant. »

« Normalement, je suis contre ce genre de synergie capitaliste », a déclaré Mercredi Addams, élève à l'académie Nevermore. « Mais quand la petite rousse révolutionnaire de la restauration rapide m'a proposé de servir ce que je voulais à ses clients, je n'ai pas pu résister. »

Les personnes à l'appétit sinistre pourront se procurer le repas à compter du lundi 11 août. Que le malheur les frappe!

*Offert pour une durée limitée seulement dans les Wendy's participants. Jusqu'à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d'autres marchés internationaux sélectionnés.

