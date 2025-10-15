Cet automne, Wendy's fait sensation avec son nouveau Frosty au caramel croquant, son café glacé et son Frosty‑ccino à la noix de coco grillée, ses nouvelles trempettes mangue-habanero et cornichon à l'aneth, et d'autres nouveautés.

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Wendy's® Canada donne aux Canadiennes et Canadiens de nouvelles raisons d'accueillir chaleureusement l'automne. Célébrez la saison avec des créations audacieuses et irrésistibles au menu, chacune pleine de saveurs qui feront le bonheur de tous. Des choix sucrés jusqu'aux trempettes savoureuses, les nouvelles offres démontrent l'engagement de Wendy's à utiliser des ingrédients canadiens de grande qualité, ce qui contribue à faire sa réputation auprès des consommateurs depuis 50 ans.

Voici quatre nouvelles saveurs irrésistibles.

Wendy’s Canada célèbre l’automne avec de nouvelles saveurs irrésistibles (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Le Frosty ® caramel croquant : Une délicieuse variante du célèbre Frosty, ce délice* est fait de produits laitiers 100 % canadiens, avec une sauce au caramel garnie de morceaux de caramel croquant pour créer un dessert décadent, parfait pour les journées fraîches. Mais n'attendez pas, car il est offert pour un temps limité seulement.

Une délicieuse variante du célèbre Frosty, ce délice* est fait de produits laitiers 100 % canadiens, avec une sauce au caramel garnie de morceaux de caramel croquant pour créer un dessert décadent, parfait pour les journées fraîches. Mais n'attendez pas, car il est offert pour un temps limité seulement. Le café glacé et le Frosty-ccino ® à la noix de coco grillée : Accueillez l'automne avec la nouvelle saveur de noix de coco grillée offerte pour un temps limité en café glacé et en Frosty-ccino*. Une boisson crémeuse et sucrée qui s'harmonise parfaitement à la saison.

Accueillez l'automne avec la nouvelle saveur de noix de coco grillée offerte pour un temps limité en café glacé et en Frosty-ccino*. Une boisson crémeuse et sucrée qui s'harmonise parfaitement à la saison. La trempette mangue-habanero : Pimentez vos plats avec cette nouvelle trempette qui marie le sucre et l'acidité de la mangue au piquant du habanero. Elle est parfaite pour accompagner les lanières de poulet classiques de Wendy's ou les frites chaudes et croustillantes faites de pommes de terre cultivées au Canada. Un duo relevé qui fait vibrer les papilles à chaque bouchée.

: Pimentez vos plats avec cette nouvelle trempette qui marie le sucre et l'acidité de la mangue au piquant du habanero. Elle est parfaite pour accompagner les lanières de poulet classiques de Wendy's ou les frites chaudes et croustillantes faites de pommes de terre cultivées au Canada. Un duo relevé qui fait vibrer les papilles à chaque bouchée. La trempette au cornichon à l'aneth : Pour les personnes qui recherchent une saveur aigre-douce intense, la nouvelle trempette au cornichon à l'aneth est le bon choix! Crémeuse et acidulée au goût prononcé d'aneth, elle deviendra à coup sûr un incontournable, tout comme nos célèbres pépites préparées avec du poulet 100 % canadien.

« Les Canadiennes et Canadiens adorent célébrer les saisons avec des saveurs audacieuses et alléchantes », a déclaré Liz Geraghty, cheffe du marketing - International chez Wendy's. « Ces nouveaux ajouts d'automne au menu insufflent une énergie fraîche aux classiques de la saison, avec des ingrédients canadiens de grande qualité et une touche créative propre à Wendy's. »

Cet automne, laissez-vous tenter par les saveurs de saison chez Wendy's Canada et suivez nos réseaux sociaux pour découvrir les innovations que nous apporterons à notre menu plus tard cette année! Pour en savoir plus, visitez www.wendys.com/fr-ca ou suivez @WendysCanada sur les réseaux sociaux.

À PROPOS DE WENDY' S

L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7000 restaurants à l'échelle mondiale. Fondée en 1969, Wendy's s'est engagée à offrir à sa clientèle des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour vous, par le biais d'un menu alléchant comprenant des hamburgers carrés préparés sur commande à partir de bœuf frais**, ainsi que des favoris des clients, comme le sandwich au poulet épicé et les pépites au poulet, le Baconator® et le dessert Frosty®. Wendy's soutient la Dave Thomas Foundation for Adoption, créée par son fondateur, qui vise à augmenter considérablement le nombre d'adoptions des enfants en attente dans le système de placement en famille d'accueil en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com/fr-ca. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr ca/franchising. Suivez Wendy's sur X, Instagram et Facebook.

*Dans les restaurants Wendy's participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d'autres marchés internationaux sélectionnés.

