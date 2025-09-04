Offerts du 1er septembre au 2 novembre au prix de 3 $, les carnets Boo! Books de Wendy's donnent accès à des frissons festifs en plus de soutenir l'adoption des enfants au Canada.

BURLINGTON, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Wendy's® Canada répand une terreur joyeuse avec les carnets Boo! Books™ offerts dans les restaurants Wendy's au pays, du 1er septembre au 2 novembre pour seulement 3 $ chacun*. En achetant les carnets Boo! Books, les clients pourront laisser tomber les bonbons traditionnels en distribuant une surprise bien plus cool aux enfants qui passent l'Halloween.

Wendy’s Canada lance ses carnets de coupons Boo! Books à l’échelle nationale au profit de la Dave Thomas Foundation for Adoption (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Chaque carnet Boo! Books contient trois coupons à échanger contre un Frosty® junior au chocolat ou à la vanille et trois coupons pour une portion de frites enfant. Tout ça pour seulement 3 $ - à partager avec les amis, la famille ou les petits monstres qui passent l'Halloween. Les coupons des carnets Boo! Books peuvent être échangés du 1er septembre au 31 décembre 2025 dans les restaurants Wendy's Canada participants.

En plus de faire froid dans le dos, l'achat des carnets Boo! Books profite à la Dave Thomas Foundation for Adoption - Canada™, un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à trouver des foyers permanents aux 30 000 enfants et plus en attente dans le système de placement en famille d'accueil du Canada. Depuis plus de 20 ans, la Fondation entretient un lien privilégié avec Wendy's Canada en partageant une vision commune : offrir un foyer permanent et une famille aimante à tous les enfants, comme le souhaitait Dave Thomas, fondateur de Wendy's. Par l'entremise de son programme phare, Wendy's Wonderful Kids, la Fondation a contribué à l'adoption de plus de 650 enfants et jeunes à l'échelle du Canada.

« Les carnets Boo! Books sont plus qu'une simple surprise saisonnière. C'est un moyen efficace pour notre clientèle de participer aux efforts de Wendy's pour faire avancer sa cause phare : l'adoption des enfants », a déclaré Jaime Weeks, vice-présidente et directrice générale de Wendy's Canada et membre du conseil d'administration de la Dave Thomas Foundation for Adoption - Canada. « Chaque carnet de coupons Boo! Books vendu soutient la mission de la Fondation. À ce titre, nous invitons tous les clients de Wendy's des communautés au pays à visiter leur restaurant Wendy's pour nous aider à élargir notre portée en cette saison d'effroi. »

Que vous les distribuiez le soir de l'Halloween ou que vous les gardiez en vue de votre prochaine fringale, les carnets Boo! Books sont une douce façon de savourer vos collations préférées de Wendy's en plus de soutenir une cause importante. Les Canadiens peuvent acheter les carnets Boo! Books à 3 $ dans un restaurant Wendy's du 1er septembre au 2 novembre, et ainsi contribuer à créer des moments précieux pour les enfants en famille d'accueil.

À PROPOS DE WENDY' S

L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7000 restaurants à l'échelle mondiale. Fondée en 1969, Wendy's s'est engagée à offrir à sa clientèle des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour vous, par le biais d'un menu alléchant comprenant des hamburgers carrés préparés sur commande à partir de bœuf frais**, ainsi que des favoris des clients, comme le sandwich au poulet épicé et les pépites au poulet, le Baconator® et le dessert Frosty®. Wendy's soutient la Dave Thomas Foundation for Adoption®, créée par son fondateur, qui vise à augmenter considérablement le nombre d'adoptions des enfants en attente dans le système de placement en famille d'accueil en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com/fr-ca. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr ca/franchising. Suivez Wendy's sur X, Instagram et Facebook.

*Dans les restaurants Wendy's participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks. Tous les profits générés par la vente des carnets à 3 $ du 1er sept. 2025 au 2 nov. 2025 seront versés à la Dave Thomas Foundation for Adoption - Canada. Coupons échangeables dans les restaurants seulement, jusqu'au 31 décembre 2025.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d'autres marchés internationaux sélectionnés.

