TORONTO, le 19 mai 2021 /CNW/ - Wendy'sMD a annoncé aujourd'hui la vente de 13 restaurants franchisés au Québec à Kathryn et John Chayka de Compass Restaurant Group. Ces restaurants appartenaient auparavant à DP Murphy Inc. L'accord comprend également un engagement des nouveaux propriétaires à construire 13 restaurants additionnels d'ici la fin de 2025, ce qui devrait doubler la présence de Wendy's dans la province.

« Nous voyons d'énormes possibilités pour Wendy's au Québec, car ce marché compte plus d'un quart de la population canadienne, mais seulement 3 % de nos restaurants au pays. Cette nouvelle entente démontre la force de notre marque et la foi de nos partenaires franchisés en notre avenir, a déclaré Abigail Pringle, présidente, International et chef du développement chez Wendy's. Les propriétaires de franchises Wendy's comme Kathryn et John Chayka continuent de jouer un rôle essentiel pour l'implantation de nos restaurants à travers le Canada et nous sommes ravis de leur partenariat continu. »

Kathryn et John sont devenus propriétaires de franchises Wendy's pour la première fois en 2015 et continuent d'être des membres actifs de la communauté. En 2020, ils ont donné et livré plus de 1 000 repas aux travailleurs de première ligne de la région de Niagara qui luttaient contre la propagation de la COVID-19. Ils ont également offert un rabais de 50 % sur les repas aux employés en congé et ont offert aux employés actifs le même rabais afin qu'ils puissent apporter des repas à leur famille après leur quart de travail.

« La communauté a toujours été une partie importante de nos vies et nos restaurants Wendy's ont été un excellent moyen pour nous de nous rapprocher des gens de la région de Niagara. Cette expansion est une superbe occasion pour nous de développer notre entreprise, de créer des emplois au Québec et d'offrir plus d'expériences Wendy's à plus de consommateurs à travers le Canada », a déclaré Kathryn Chayka, partenaire d'exploitation, Compass Restaurants Group.

Wendy's recrute activement de nouveaux franchisés dans la province et à travers le Canada. Vous trouverez plus de détails en visitant www.wendys.com/fr-ca/franchising.

À propos de Wendy's

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: Bernard Côté, [email protected]