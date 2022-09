C'est toujours l'heure de déguster un Baconator grâce à l'offre d'automne de Wendy's

BURLINGTON, ON, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Que les amateurs du BaconatorMD se réjouissent! Wendy'sMD annonce un ajout à sa gamme emblématique, le nouveau Baconator ardent, disponible dès aujourd'hui pour une durée limitée* dans les restaurants canadiens. Grâce à la nouvelle offre d'automne, les clients auront la possibilité de mordre dans leur sandwich préféré à tout moment de la journée : le déjeuner BaconatorMC pour commencer du bon pied, le Baconator classique pour satisfaire les envies du midi ou le nouveau Baconator ardent pour pimenter la soirée.

Essayez notre alignement iconique (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

« Le Baconator ardent met du piquant dans le Baconator classique avec son goût sucré-épicé, permettant ainsi aux clients d'apprécier les saveurs familières originales dont ils raffolent, avec une touche relevée, explique Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire - International chez Wendy's. Ce nouveau sandwich comprend une demi-livre** de bœuf canadien frais***, du fromage cheddar fondu au jalapeño, six tranches appétissantes de bacon fumé au bois de pommier et caramélisé, et une mayonnaise douce-piquante, le tout servi sur un pain de première qualité. Vous en aurez envie toute la journée.

Wendy's facilite la vie des habitués en leur permettant de commander des repas frais et appétissants par l'application mobile de Wendy's, disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play. Pour goûter au nouveau Baconator ardent, les gens peuvent utiliser l'application mobile Wendy's, visiter le restaurant Wendy's de leur quartier ou se faire livrer leur commande par des fournisseurs comme SkipTheDishes et UberEats.

Il n'y a pas d'excuses pour ne pas savourer un Baconator à tout moment de la journée. Le Baconator ardent détrônera-t-il votre préféré, le déjeuner Baconator ou le Baconator classique, en mettant du piquant dans votre menu?

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour le principe directeur du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants dans le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde.

Visitez www.wendys.ca pour plus d'informations et suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/WendysCanada.

*Offert pour une durée limitée du 12 septembre au 9 octobre 2022 dans les restaurants Wendy's au Canada.

**Poids approximatif avant la cuisson.

***Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

Renseignements: Marcy McMillan, [email protected]; Michaela DiMarcantonio, [email protected]