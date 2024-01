WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Dans sa plus récente initiative stratégique visant à stimuler le recrutement de conseillers de premier plan et la croissance parabolique, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington Altus »), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé la nomination de Steph Condra au nouveau poste de vice-présidente directrice, chef de l'expérience.

Mme Condra se joint au comité de direction de Wellington-Altus, forte de plus de 20 ans d'expertise en gestion de patrimoine, en gestion d'actifs et en investissement institutionnel à l'échelle canadienne et internationale, ce qui fait d'elle la visionnaire idéale pour façonner cette fonction. En tant que chef de l'expérience, elle supervisera les équipes de planification de patrimoine avancée, de mobilisation des conseillers, d'intégration des conseillers, de marketing et de gestion régionale.

Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la nomination. « La passion de Steph pour l'aide aux conseillers et son expérience éprouvée en matière d'innovation cadrent parfaitement avec notre mission de révolutionner la gestion de patrimoine au Canada, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. La création du poste de chef de l'expérience souligne notre détermination à offrir une expérience exceptionnelle aux conseillers en fournissant les outils et le soutien nécessaires pour les aider à réussir », soutient-il.

Mme Condra, qui est bénévole à la CFA Society et membre du groupe de travail sur la gestion du patrimoine de Women in Capital Markets (WCM), a occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière. Plus récemment, elle a été chef, Bureau de stratégie nationale à BMO Gestion privée. Dans le cadre de ses fonctions, elle a dirigé l'intégration des activités de banque privée et de courtage traditionnel (Nesbitt Burns), ce qui met en lumière sa compétence en matière de direction d'initiatives multidimensionnelles.

« La gestion de patrimoine au Canada est appelée à connaître des bouleversements », affirme Mme Condra. « Une entreprise indépendante de premier plan comme Wellington-Altus, qui s'adresse au cœur et à l'esprit des conseillers sans compromettre la nécessité d'accorder la priorité aux clients, est la mieux placée pour être le chef de file de ce changement. Je suis ravie de me joindre à l'élan inarrêtable de l'entreprise dans ce nouveau poste de chef de l'expérience », ajoute-t-elle.

Ayant atteint plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous administration au cours des six années qui ont suivi sa fondation en avril 2017, Wellington-Altus a continué d'élargir stratégiquement son équipe de direction et d'optimiser les ressources pour les conseillers. Compte tenu de la cible de 50 milliards de dollars d'actifs sous administration, la nomination d'une chef de l'expérience témoigne de cet objectif ambitieux, qui permettra de fournir un soutien supplémentaire aux conseillers et d'atteindre les objectifs à long terme de la société.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Wellington-Altus administre des actifs de plus de 25 milliards de dollars et compte des bureaux partout au pays. De plus, la société s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

