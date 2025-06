WINNIPEG, MB, le 5 juin 2025 /CNW/ - Solutions de conseillers indépendants inc. (« Solutions de conseillers indépendants »), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc., a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Corporation Fiera Capital (« Fiera »), l'un des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants au Canada.

Wellington-Altus (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

Dans le cadre de ce partenariat, Solutions de conseillers indépendants lancera le Canadian High Conviction Equities, un nouveau fonds de placement sous sa marque « MiBLOX ». Offert exclusivement aux conseillers de Wellington-Altus à compter du 9 juin 2025 ou vers cette date, le Fonds servira également d'allocation de base dans certains Portefeuilles privés Platine de Wellington-Altus. Solutions de conseillers indépendants agit à titre de sous-conseiller en placements pour ces portefeuilles.

« Ce partenariat reflète notre engagement continu à nous aligner sur les gestionnaires de placements qui sont parmi les meilleurs dans ce qu'ils font pour fournir des réponses uniques aux conseillers et à leurs clients », a déclaré Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. « Fiera apporte une expertise canadienne approfondie en gestion, un complément idéal à nos relations actuelles avec les grandes puissances mondiales Apollo, BlackRock et Goldman Sachs. »

« Fiera Capital est ravie de collaborer avec Solutions de conseillers indépendants pour donner accès à la solution phare de Fiera en matière d'actions canadiennes, a déclaré Maxime Ménard, président et chef de la direction de Fiera Capital. « En tant que gestionnaire de placements canadien indépendant, Fiera se réjouit à l'idée de bâtir un partenariat prospère avec Solutions de conseillers indépendants et de servir la plateforme de gestion de patrimoine indépendante de premier plan de Wellington-Altus. »

Cette collaboration renforce la position de partenaire de confiance de Solutions de conseillers indépendants, qui offre des solutions de placement différenciées et très performantes adaptées aux besoins des clients canadiens.

À propos de Solutions de conseillers indépendants inc.

Fondée en 2024, Solutions de conseillers indépendants inc. offre une série de solutions uniques aux conseillers, y compris la surveillance par des sous-conseillers des portefeuilles modèles multi-actifs (MiMODEL), des fonds d'investissement exclusifs tirant parti des collaborations stratégiques avec des titans mondiaux et des gestionnaires spécialisés (MiBLOX) et des stratégies adaptées gérées par des conseillers (MiFUND). Solutions de conseillers indépendants inc. est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. et est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc., société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Pour les demandes de renseignements des médias : Greg Burch, Associé, FGS Longview, 204 250-9244, [email protected]