La Financière Wellington-Altus inc. a le plaisir d'annoncer trois nominations stratégiques. Post this

Ces nominations permettent de consolider l'engagement de Wellington-Altus en faveur de la croissance à long terme ainsi que la valeur pour les actionnaires. Dans un contexte où l'entreprise poursuit sa recherche exploratoire d'un partenaire stratégique minoritaire sur le marché secondaire afin d'accélérer sa croissance et son innovation, le renforcement de son équipe de direction garantit le succès continu des conseillers, des clients et des parties prenantes.

Tout d'abord, Todd Ferguson a été choisi parmi les nombreux talents d'exception que compte l'entreprise à l'interne pour occuper le poste de VPD, Gestionnaire national. M. Ferguson a intégré Wellington-Altus en 2022 en tant que vice-président principal et directeur régional. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment à des postes de direction chez Placements Manuvie, ScotiaMcLeod et TD Waterhouse. Depuis qu'il a assumé le mandat de gestionnaire national par intérim plus tôt cette année, M. Ferguson a joué un rôle essentiel en encadrant les conseillers de l'entreprise et en stimulant l'expansion nationale. À titre de VPD, Gestionnaire national, M. Ferguson continuera de superviser le réseau national de conseillers de l'entreprise, assurant la croissance continue, le perfectionnement des conseillers et l'harmonisation des ressources de l'entreprise pour appuyer ses équipes en expansion partout au Canada.

« Il s'agit d'une excellente occasion d'aider davantage nos équipes de conseillers à enrichir l'expérience client, a déclaré Todd Ferguson. En travaillant en étroite collaboration avec notre équipe de direction, je suis bien placé pour m'assurer que les conseillers disposent du soutien, des ressources et de l'orientation stratégique dont ils ont besoin pour réussir. À l'heure où Wellington-Altus poursuit sa croissance sans précédent, ma priorité est de préserver notre culture entrepreneuriale et de développer les éléments clés sur lesquels repose notre succès, en veillant à ce que notre expansion renforce, et non affaiblisse, nos atouts uniques. »

De plus, Michael Boydell assumera le poste de VPD, Stratégies de croissance et de rendement. Fort de près de 30 ans d'expertise en stratégie d'entreprise, en croissance commerciale et en accompagnement de cadres dirigeants, M. Boydell est le fondateur de Boydell Global et a occupé des postes de direction chez EY, Yahoo! Inc., Sangoma Technologies et QVC Group. Dans le cadre de ses fonctions, M. Boydell supervisera les initiatives de croissance à l'échelle de l'entreprise, en travaillant avec les équipes pour renforcer l'engagement des conseillers, optimiser les stratégies de croissance de l'entreprise et positionner l'entreprise pour une réussite à long terme. Son apport sera essentiel pour permettre à Wellington-Altus de poursuivre son expansion stratégique et de se préparer à sa prochaine phase de croissance.

« Je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à un éventail aussi inspirant et dévoué de personnes et d'équipes déjà prospères chez Wellington-Altus, a indiqué Michael Boydell. Nous sommes constamment à la recherche de moyens d'élargir notre offre canadienne unique, pour les conseillers et les clients qui veulent plus de liberté, d'autonomie et de choix. »

De plus, Blaine Arnold deviendra VP, Développement de l'entreprise. Riche d'une vaste expérience dans la gestion de patrimoine et le développement des affaires, M. Arnold a précédemment occupé le poste de président et chef de la direction de Sandler by Pinnacle et a occupé des postes de direction chez Gestion de patrimoine Scotia. Ayant pour mandat de diriger la stratégie nationale de recrutement de conseillers de l'entreprise, il jouera un rôle clé pour attirer des professionnels en placement de haut calibre et renforcer la position de Wellington-Altus en tant que destination de choix pour les conseillers animés d'un esprit d'entrepreneuriat. Grâce à ses efforts, l'entreprise continuera d'accroître sa présence à l'échelle nationale tout en maintenant son engagement envers l'indépendance et l'excellence axée sur le client.

« Wellington-Altus redéfinit la gestion de patrimoine au Canada en donnant aux conseillers animés d'un esprit d'entrepreneuriat la liberté, les ressources et le soutien nécessaires pour prospérer, a indiqué Blaine Arnold. Je suis ravi de contribuer à l'expansion continue de l'entreprise et de jouer un rôle clé pour attirer des professionnels en placement de premier plan qui correspondent à notre vision. »

« Ces nominations stratégiques arrivent à un moment charnière où nous préparons Wellington-Altus à sa prochaine phase de croissance exponentielle, a commenté Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. Nos trois nouveaux cadres chevronnés seront déterminants dans la réalisation de notre vision à long terme, le renforcement de notre stratégie de recrutement et la consolidation de notre statut de leader dans le cadre de notre développement et de notre recherche de nouvelles occasions. Leur expertise renforcera notre habilité à soutenir les conseillers tout en nous assurant de rester à I'avant-garde du secteur. »

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40 milliards de dollars d'actifs sous administration, des bureaux partout au pays et près de 1 000 employés, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Jeremy Laurin, Vice-président associé, Communications, 647 327-4349, [email protected]