WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Solutions de conseillers indépendants inc. (Solutions de conseillers indépendants), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), a annoncé un partenariat exclusif avec Apollo (NYSE : APO), un chef de file des solutions de retraite et d'actifs non traditionnels.

Wellington-Altus (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

Solutions de conseillers indépendants est heureuse de lancer un fonds « MiBLOC » supplémentaire au premier trimestre de cette année, qui offre aux détaillants canadiens un accès exclusif au Apollo Diversified Credit Fund (« ADCF »), une stratégie de crédit mondiale diversifiée qui adopte une approche multiactifs pour les dettes privées et publiques.

Ce plus récent développement fait suite à des collaborations stratégiques avec BlackRock et Goldman Sachs et s'appuie sur un partenariat annoncé précédemment qui donne aux détaillants canadiens un accès exclusif à la plateforme de marchés privés d'Apollo par l'entremise d'Apollo Aligned Alternatives (AAA).

« Notre objectif est de renforcer les portefeuilles des conseillers et leur image de marque personnelle, notamment en offrant le soutien de gestionnaires triés sur le volet et approuvés soigneusement qui sont parmi les meilleurs dans ce qu'ils font, et Apollo en est notre plus récent exemple, a déclaré Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. Nos collaborations avec des gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan créent de puissantes occasions pour les conseillers de servir leurs clients et de stimuler la croissance de leur pratique. »

« Il s'agit d'un autre exemple de l'engagement d'Apollo à aider les conseillers et les clients dans le cadre de l'exposition de leurs portefeuilles aux marchés privés, a déclaré Stephanie Drescher, associée et chef des relations avec la clientèle et du développement de produits chez Apollo. Notre partenariat avec l'équipe Solutions de conseillers indépendants peut aider davantage les investisseurs du marché canadien en leur donnant accès à la gamme de solutions différenciées d'Apollo. »

Solutions de conseillers indépendants s'engage à fournir des réponses uniques aux conseillers qui les aident à se distinguer du reste du marché canadien, ainsi qu'à donner accès à une expertise et à des ressources de calibre mondial.

Pour en savoir plus sur Solutions de conseillers indépendants, consultez le site IndependentAdvisorSolutions.ca.

À propos de Solutions de conseillers indépendants inc.

Solutions de conseillers indépendants inc. offre des solutions uniques aux conseillers grâce à la surveillance par des sous-conseillers de portefeuilles fondés sur un modèle multiactifs (MiMODELE) et donne accès à des fonds d'investissement exclusifs (MiBLOC, MiFONDS). Solutions de conseillers indépendants inc. est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. et est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Kristy Kenny, Vice-présidente associée, Communications de marketing, Plateforme d'analyse de données d'entreprise, 647 977-2069, [email protected]