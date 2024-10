Wellington-Altus met sur pied Solutions de conseillers indépendants inc. pour bonifier l’expérience et accélérer la croissance

WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Gestion Privée, courtier en placement le mieux coté* au Canada, a lancé aujourd'hui Solutions de conseillers indépendants inc., une nouvelle filiale en propriété exclusive, afin de soutenir le nombre croissant de conseillers canadiens à la recherche d'une plateforme indépendante qui favorise l'autonomie individuelle et offre le soutien clé nécessaire pour s'occuper des clients et accélérer la croissance de leurs pratiques.

Le lancement de Solutions de conseillers indépendants s'accompagne d'une série exclusive de cinq fonds de placement institutionnels mondiaux de qualité sous-conseillés par BlackRock, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de placement, de conseil et de gestion des risques. Ces fonds, appelés collectivement MiBLOC, ont été explicitement conçus comme des éléments constitutifs pour aider les gestionnaires de portefeuille à diversifier leurs portefeuilles modèles existants à l'échelle mondiale et à améliorer les rendements corrigés du risque attendus de leurs clients.

« Solutions de conseillers indépendants est la prochaine étape naturelle de Wellington-Altus pour soutenir la révolution vers l'indépendance menée par les conseillers au Canada, a expliqué Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. Notre mission consiste à donner aux conseillers les moyens d'agir et de les aider à proposer de meilleurs portefeuilles, et notre première collaboration stratégique avec le géant mondial BlackRock est un autre exemple de la façon dont nous aidons les conseillers indépendants à se démarquer dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada. »

Solutions de conseillers indépendants, par l'intermédiaire de son service de sous-conseiller appelé MiMODELE, propose également des portefeuilles modèles multiactifs clés en main, avec un son ambiophonique efficace qui facilite les conversations avec les clients. Ces services de gestion de portefeuille permettent aux conseillers de simplifier et de développer le segment de placement de leur entreprise de gestion de patrimoine.

« Solutions de conseillers indépendants illustre notre détermination à révolutionner la gestion de patrimoine au Canada en offrant des niveaux extraordinaires de soutien aux conseillers et des ressources de calibre mondial, a indiqué Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. Nous pensons que notre plus récente initiative démontre notre leadership durable et notre engagement à rendre leur liberté aux conseillers afin qu'ils puissent accélérer la croissance de leurs pratiques comme bon leur semble. »

« Cette collaboration stratégique élargira l'accès à une gamme de placements ciblés dans des catégories d'actifs publics et privés afin de permettre aux conseillers canadiens de favoriser les objectifs de placement de leurs clients et les résultats souhaités, affirme Marcia Moffat, responsable nationale pour le Canada chez BlackRock. Nous avons à cœur d'apporter des solutions au marché canadien de la gestion de patrimoine qui permettent aux conseillers financiers d'investir sur le long terme et de saisir des occasions pour le compte de leurs clients. »

Wellington-Altus est l'une des sociétés de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide au Canada, et le lancement de Solutions de conseillers indépendants est la plus récente initiative stratégique visant à alimenter sa trajectoire de croissance exponentielle.

Pour en savoir plus sur Solutions de conseillers indépendants, consultez le site IndependentAdvisorSolutions.ca.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

