WINNIPEG, MB, TORONTO and MONTRÉAL, le 8 août 2024 /CNW/ - Dans son dernier geste stratégique visant à accélérer sa trajectoire de croissance phénoménale et à renforcer sa présence en Ontario, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* au Canada, a annoncé l'acquisition de la société de gestion de placement Wickham Investment Counsel Inc. (Wickham), située à Hamilton et à Burlington, en Ontario.

Wellington-Altus, l'une des sociétés de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, a récemment dépassé les 30 milliards de dollars d'actifs sous administration (ASA) en seulement sept ans. L'acquisition de Wickham renforce donc son engagement à fournir un service et une expertise exceptionnels aux conseillers et à leurs clients.

« Avec sa feuille de route exceptionnelle en gestion professionnelle de placement et son service à la clientèle personnalisé, Wickham Investment Counsel Inc. correspond aux valeurs fondamentales que nous défendons à Wellington-Altus. Nous sommes donc ravis d'accueillir sa prestigieuse équipe au sein de notre entreprise » a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « Alors que nous poursuivons notre mission visant à révolutionner la gestion du patrimoine au Canada, nous cherchons activement des occasions stratégiques qui nous propulsent vers nos objectifs. Le fait d'avoir déniché ce potentiel au sein de Wickham renforce notre présence en Ontario et réaffirme notre engagement à l'égard de l'excellence des conseillers et du service à la clientèle. »

Douglas Lane, ancien président et actuel gestionnaire de portefeuille chez Wickham Investment Counsel Inc., partage ce sentiment, ajoutant : « Nous croyons que ce partenariat passionnant avec l'une des sociétés indépendantes de gestion de patrimoine dont la croissance est la plus rapide au Canada assure notre succès continu et profitera énormément à Wickham et à ses clients. La société est détenue et exploitée par ses directeurs généraux, et grâce à cette acquisition, nous deviendrons des partenaires au sein d'une entité beaucoup plus grande, qui est compatible avec notre vision. »

Wickham a été fondée en 1999 et est devenue une société indépendante de gestion de portefeuille de placements discrétionnaires de premier plan. Depuis, elle a élargi son équipe pour y inclure cinq gestionnaires de portefeuille. Forte d'une expérience combinée de plus de 100 ans, l'équipe de placement de Wickham se consacre à répondre aux besoins des clients fortunés et très fortunés, des sociétés, des institutions et d'autres investisseurs.

À propos de la Financière Wellington-Altus

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.



À propos de Wickham Investment Counsel Inc.

Wickham a été fondée en 1999 par un groupe de gestionnaires de portefeuille chevronnés afin d'offrir des services de gestion de placement indépendants à des particuliers, à des institutions et à d'autres organisations. La société est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions provinciales des valeurs mobilières de l'Ontario et de l'Alberta.

