WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus (« Wellington-Altus »), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada, * a annoncé aujourd'hui des nominations au sein de son équipe de direction, alors qu'elle vise les 50 milliards de dollars d'actifs sous administration.

L'entreprise s'est préparée stratégiquement à poursuivre sa trajectoire de croissance, ce qui a constitué un élément clé de focalisation et de planification au cours des six derniers mois. La direction de Wellington-Altus continue d'évoluer et est prête pour cette nouvelle phase, qui inclura une structure rehausser pour le soutien des conseillers.

En tant que partenaire de ces discussions, Jordy Chilcott, président, Wellington-Altus Gestion Privée, a avisé qu'il avait pris la décision personnelle de quitter Wellington-Altus.

« Depuis qu'il s'est joint à la société en 2020, Jordy a joué un rôle clé en nous aidant à faire passer notre chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars à plus de 25 milliards de dollars », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction. « Nous remercions Jordy pour ses contributions significatives et lui adressons tous nos vœux de réussite alors qu'il effectue un retour à ses sources qu'est la gestion d'actifs pour le prochain chapitre de sa carrière. »

« Bien que je m'éloigne de l'activité de courtage, je continue à croire en l'immense potentiel de Wellington-Altus et les possibilités pour l'espace indépendant au Canada, » a affirmé Jody. « Je suis fier d'avoir contribué aux remarquables réalisations de l'entreprise. »

Dans le cadre de l'amélioration de l'expérience des conseillers, Wellington-Altus prévoit créer un poste de chef de l'expérience professionnelle, se rapportant au chef des opérations, qui se concentrera sur l'engagement des meilleurs conseillers. L'entreprise recrute activement pour ce poste.

Avec la création de ce nouveau rôle, l'entreprise a annoncé le réalignement de certaines responsabilités exécutives.

Dennis Stewner, vice-président directeur, chef des opérations et chef des finances, sera nommé président, Wellington-Altus gestion Privée** et Assurance Wellington-Altus** dès réception des approbations requises.

Frank Laferriere sera nommé vice-président directeur, Stratégie numérique et conformité, et président, Wellington-Altus É.-U. **.

« Depuis la genèse de la société en 2017, nous nous sommes concentrés à fournir aux conseillers un soutien inégalé et la liberté de faire ce qui est bon pour leurs clients grâce à une approche agile, dirigée par les meilleurs du secteur, » a ajouté Shaun. « L'arrivée d'un chef de l'expérience professionnelle viendra compléter cette nouvelle phase de notre parcours phénoménal. Alors que nous continuons à évoluer, nous restons déterminés à maintenir nos valeurs fondamentales de soutien et d'autonomie des conseillers tout en développant l'entreprise et en établissant de nouvelles normes pour le secteur. »

À propos de Financière Wellington-Altus

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé de Wellington-Altus É.-U., d'Assurance Wellington-Altus., de Groupe Solutions Wellington-Altus, de Wellington-Altus Gestion d'actif et de Wellington-Altus Gestion Privée et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, à des gestionnaires de portefeuille et à des clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

** En attente des inscriptions et / ou dépôts requis pour les sociétés

