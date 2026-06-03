WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Pour marquer une autre série de jalons, la Financière Wellington-Altus inc. a dépassé 50 milliards de dollars en actifs administrés en neuf ans seulement, et a annoncé que sa division du patrimoine privé Wellington-Altus Gestion Privée inc. (Wellington-Altus) a été reconnue comme le courtier en placement le mieux coté au Canada dans le Brokerage Report Card 2026 pour la septième année consécutive.

Courtier en placement le mieux coté au Canada (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

La société a atteint son objectif de 50 milliards de dollars d'actifs administrés avant sa cible de novembre 2026, ajoutant plus de 10 milliards de dollars d'actifs administrés au cours des neuf derniers mois, ce qui représente une croissance rapide de plus de 20 %, grâce à l'expansion interne et au recrutement de conseillers.

Wellington-Altus a été fondée en 2017 dans le but de révolutionner la gestion de patrimoine au Canada et a consolidé sa position comme l'une des sociétés à la croissance la plus rapide de l'industrie grâce à un soutien inégalé et à des technologies novatrices qui favorisent l'indépendance des conseillers, le moteur de sa croissance.

« Le succès phénoménal que nous avons obtenu à Wellington-Altus reflète notre engagement inébranlable à rétablir la liberté dans l'expérience des conseillers et à prendre soin des conseillers comme ils prennent soin de leurs clients », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « L'atteinte de 50 milliards de dollars en actifs administrés en seulement neuf ans démontre la croissance disciplinée de notre société et confirme ce que nous croyons depuis le début, à savoir que les conseillers et l'industrie sont prêts pour le changement de culture entrepreneuriale que nous apportons à Wellington-Altus. »

Ce sentiment a été renforcé dans le Brokerage Report Card 2026, où Wellington-Altus a obtenu une note globale de 9,4, ce qui souligne le modèle d'affaires indépendant de la société. Le Brokerage Report Card, réalisé par Investment Executive, une publication de l'industrie, classe les meilleurs courtiers en placement du Canada en fonction de divers critères évalués par leurs propres conseillers.

Wellington-Altus a excellé dans les 27 catégories du Brokerage Report Card, menant dans 20, y compris l'ouverture à la rétroaction des conseillers, les produits et le soutien pour les clients fortunés, le soutien à la planification financière et à la technologie, le soutien au développement des affaires et au marketing, ainsi que le soutien pour l'accès au système et les transactions à distance.

« Sept années consécutives de résultats exceptionnels dans le Brokerage Report Card reflètent le genre de société que nous bâtissons pour les meilleurs conseillers du Canada, a ajouté M. Hauser. Nous sommes reconnaissants envers les plus de 140 équipes de conseillers et plus de 1 000 employés qui se sont joints à Wellington-Altus et qui concrétisent notre vision. »

La société a également reçu des notes élevées pour sa culture globale, avec la meilleure note pour son équipe de direction et son orientation stratégique. Elle a également conservé un taux de recommandation net inégalé de 95,6.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus ») s'est classée parmi les entreprises connaissant la plus forte croissance au Canada* et est la société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., qui est le courtier en placement le mieux coté** au Canada. Comptant plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Classement du Report on Business 2025.

** Brokerage Report Card 2026 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Kristy Kenny, Vice-présidente associée, Communications, Wellington-Altus, 647 977-2069, [email protected]