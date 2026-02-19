WINNIPEG, MB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Solutions de conseillers indépendants a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec J.P. Morgan Asset Management qui élargit davantage ce qui est rapidement devenu l'une des plateformes de placements gérés entretenues de façon institutionnelle qui se distinguent le plus dans l'industrie. Dans le cadre de cette collaboration, Solutions de conseillers indépendants présentera U.S. Active Equities MiBLOX, une stratégie d'actions américaines à gestion active sous-conseillée par J.P. Morgan Asset Management et offerte au Canada exclusivement par son entremise.

Wellington-Altus de Logo (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

MiBLOX représente l'approche moderne de Solutions de conseillers indépendants à l'égard de la construction de portefeuilles, c'est‑à-dire des solutions conçues par des gestionnaires en fonction d'objectifs spécifiques pour servir de composantes de base de grande qualité au sein de portefeuilles diversifiés. Chaque stratégie est élaborée en partenariat avec des gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan. Il s'agit de solutions conçues expressément pour appuyer la conception de portefeuille axée sur le client et dirigée par le conseiller.

Ce nouveau partenariat fait progresser la stratégie de Solutions de conseillers indépendants qui vise à s'arrimer aux gestionnaires mondiaux de niveau international pour offrir des solutions de placement de qualité institutionnelle aux conseillers et à leurs clients. Parmi les partenaires actuels de Solutions de conseillers indépendants, on compte Apollo, BlackRock, Fiera Capital et Goldman Sachs. L'ajout de J.P. Morgan Asset Management renforce la mission de Solutions de conseillers indépendants qui consiste à « offrir le meilleur aux meilleurs » en mettant en relation une expertise mondiale de premier plan et des conseillers indépendants canadiens majeurs.

« Les conseillers qui pensent de façon indépendante recherchent des stratégies de grande qualité gérées de façon institutionnelle qui offrent une diversification et des analyses véritables », a déclaré Jon Kilfoyle, directeur général de Solutions de conseillers indépendants. « J.P. Morgan Asset Management apporte une profondeur de recherche exceptionnelle, des antécédents éprouvés en matière d'actions américaines et un processus de placement rigoureux. Le lancement de la stratégie U.S. Active Equities MiBLOX est une autre étape importante pour aider les conseillers à bâtir des portefeuilles plus solides et plus résilients. »

Une approche en actions de toutes les capitalisations hautement prometteuses

La stratégie U.S. All-Cap Active Equities MiBLOX offre aux conseillers une exposition complète à toutes les actions américaines - des sociétés à grande capitalisation de premier plan aux sociétés à moyenne et à petite capitalisation qui présentent des occasions de croissance. Ancrée dans la plateforme de recherche mondiale de J.P. Morgan, la stratégie vise à repérer des sociétés hautement prometteuses dans l'ensemble du spectre des capitalisations boursières.

« Solutions de conseillers indépendants partage notre engagement à offrir des solutions de placement hautement prometteuses soutenues par la recherche », a indiqué Travis Hugues, chef du Canada de J.P. Morgan Asset Management. « La stratégie U.S. All‑Cap Active Equities MiBLOX s'appuie sur l'éventail complet de notre plateforme d'actions américaines, offrant aux conseillers de Solutions de conseillers indépendants un portefeuille de qualité institutionnelle conçu pour la croissance à long terme. »

La stratégie U.S. All‑Cap Active Equities MiBLOX devrait être offerte exclusivement aux conseillers par l'intermédiaire de Solutions de conseillers indépendants à la fin mars.

À propos de Solutions de conseillers indépendants inc.

Fondée en 2024, Solutions de conseillers indépendants inc. offre une série de solutions aux conseillers, y compris des portefeuilles modèles multi‑actifs (MiMODEL), des fonds d'investissement exclusifs par le biais de partenariats mondiaux (MiBLOX) et des stratégies personnalisées gérées par des conseillers (MiFUND). Solutions de conseillers indépendants inc. est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington‑Altus inc. et est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Financière Wellington‑Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs gérés s'élevaient à 3 800 milliards de dollars américains (au 30 juin 2025), est un chef de file mondial en gestion de placements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management comprennent des institutions, des investisseurs particuliers et des investisseurs particuliers fortunés dans tous les grands marchés du monde. La société offre des capacités de placement mondiales dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe, de l'immobilier, des fonds de couverture, du capital-investissement et des liquidités.

