Solutions de conseillers indépendants élargit son partenariat avec Goldman Sachs Asset Management et lance Global Equity Market Neutral

TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Solutions de conseillers indépendants (« SCI ») est heureuse d'annoncer le lancement de Global Equity Market Neutral (« GEMN », prononcé « Gem »), le dernier ajout à sa gamme acclamée MiBLOX. Ce lancement représente une expansion importante du partenariat stratégique de SCI avec Goldman Sachs Asset Management (« GSAM ») et donne aux investisseurs canadiens l'accès exclusif à une stratégie de placement sophistiquée, diversifiée à l'échelle mondiale et neutre par rapport au marché.

La Financière Wellington-Altus (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

Pourquoi maintenant? Le virage du marché ces quatre dernières années, caractérisé en grande partie par un « retour à la normale » après l'assouplissement quantitatif, est favorable aux fonds de couverture. Les attentes de rendement inférieur pour le marché des actions en raison des valorisations et de la concentration élevées et des corrélations accrues entre les actions et les titres à revenu fixe (c.-à-d. que les titres à revenu fixe offrent une couverture moins efficace) rendent les rendements des fonds de couverture non corrélés plus intéressants pour les conseillers financiers. La volatilité plus forte et la dispersion des rendements font en sorte que les rendements attendus des fonds de couverture sont plus attrayants. GEMN répond aux défis auxquels sont confrontés les investisseurs en position acheteur seulement avec une approche neutre par rapport au marché et visant un alpha différencié et constant, quelle que soit l'orientation du marché.

Principaux points saillants

Accès unique : GEMN tire parti de l'expertise quantitative avancée de GSAM et de sa solide gestion des risques et offre aux conseillers canadiens un accès exclusif à une occasion unique et à une approche mondiale éprouvée pour leurs clients.

GEMN tire parti de l'expertise quantitative avancée de GSAM et de sa solide gestion des risques et offre aux conseillers canadiens un accès exclusif à une occasion unique et à une approche mondiale éprouvée pour leurs clients. Stratégie novatrice : L'équipe des stratégies de l'investissement quantitatif de GSAM utilise des modèles exclusifs qui intègrent des mesures financières traditionnelles à d'autres sources de données pour générer de l'alpha différencié. Pionnière du domaine depuis 1989, l'équipe est composée d'environ 100 investisseurs et 100 ingénieurs des données qui exploitent l'envergure, la portée et l'expérience de Goldman Sachs Asset Management et tirent parti des données, des technologies et des capacités de traitement de Goldman Sachs.

L'équipe des stratégies de l'investissement quantitatif de GSAM utilise des modèles exclusifs qui intègrent des mesures financières traditionnelles à d'autres sources de données pour générer de l'alpha différencié. Pionnière du domaine depuis 1989, l'équipe est composée d'environ 100 investisseurs et 100 ingénieurs des données qui exploitent l'envergure, la portée et l'expérience de Goldman Sachs Asset Management et tirent parti des données, des technologies et des capacités de traitement de Goldman Sachs. Axé sur le conseiller : La série F sera disponible pour les achats distincts des conseillers pour leurs clients à compter du 14 novembre. La série P sera intégrée dans certains portefeuilles modèles pour lesquels SCI agit à titre de sous-conseiller, à partir de la même date ou à peu près.

Commentaire des dirigeants

« Nous nous associons à des gestionnaires d'actifs qui, à nos yeux, sont les meilleurs de leur domaine, a indiqué Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. GEMN est un ajout très intéressant à la boîte à outils des conseillers, car il renforce notre relation avec GSAM dans un domaine où cette dernière possède une expertise pointue. »

« Nous avons bâti notre plateforme de placement axée sur les données sur des décennies, créant un avantage informationnel qui peut offrir des stratégies qui s'adaptent aux changements du marché, saisissent les occasions et créent de l'alpha différencié à grande l'échelle. Les conseillers peuvent aider leurs clients à jouer à la fois à l'offensive et à la défense grâce à cette stratégie dynamique et très diversifiée. Alors que nous continuons de bâtir notre relation avec SCI, nous sommes heureux d'élargir nos capacités d'investissement dans les fonds de couverture sur leur plateforme », a expliqué Greg Wilson, cochef de la gestion de patrimoine de tiers pour les Amériques chez Goldman Sachs Asset Management.

Pour plus d'informations sur GEMN, visitez www.independentadvisorsolutions.ca ou contactez votre représentant de SCI.

À propos de Solutions de conseillers indépendants

Fondée en 2024, Solutions de conseillers indépendants inc. offre une série de solutions aux conseillers, y compris la surveillance par des sous-conseillers des portefeuilles modèles multi-actifs (MiMODEL), des fonds d'investissement exclusifs tirant parti des collaborations stratégiques (MiBLOX) et des stratégies adaptées gérées par des conseillers (MiFUND). SCI est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc., enregistrée comme gestionnaire de fonds de placement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Greg Burch, Associé, FGS Longview, 204 250-9244, [email protected]