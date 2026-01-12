La société compte plus de 1 000 employés et 45 milliards de dollars d'actifs sous administration

WINNIPEG, MB, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère du courtier en placement le mieux coté* du Canada, est heureuse de confirmer la clôture réussie de son investissement minoritaire secondaire annoncé précédemment de près de 400 millions de dollars canadiens en actions ordinaires de Kelso & Company (« Kelso »), société de capital-investissement américaine de premier plan reconnue pour son engagement à l'égard de l'actionnariat des employés.

Avec cette transaction, Kelso a acquis une participation minoritaire de 25 % dans Wellington-Altus, confirmant une valeur d'entreprise de plus de 1,5 milliard de dollars canadiens. Ce jalon coïncide avec deux autres étapes importantes : Wellington-Altus compte maintenant plus de 1 000 employés au Canada, répartis dans toutes les provinces, et ses actifs sous administration dépassent maintenant les 45 milliards de dollars, ce qui confirme la stratégie de croissance et le positionnement de leader sur le marché de la société.

La vente d'actions secondaires a été appuyée par plus de 99 % des actionnaires de Wellington-Altus.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Kelso comme nouveau partenaire stratégique, a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. L'appui massif manifesté par nos actionnaires à l'égard de la transaction est une validation extraordinaire de tout ce que Wellington-Altus a construit jusqu'à maintenant. Et le meilleur reste à venir pour notre équipe qui connait une ascension fulgurante. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous comptons maintenant plus de 1 000 employés et notre société dispose d'un actif sous administration de plus de 45 milliards de dollars. Wellington-Altus est un pilier du secteur des services-conseils en gestion de patrimoine au Canada, et nous nous réjouissons à la perspective de franchir de nouveaux jalons de croissance à l'avenir. »

Les conseillers et les employés demeurent le principal groupe d'actionnaires et continuent d'investir de manière importante dans l'avenir de la société, garantissant ainsi que Wellington-Altus reste détenue majoritairement par des Canadiens.

Ardea Partners LP a agi à titre de conseillère financière exclusive de Wellington-Altus. Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseillère financière pour Kelso. INFOR Financial Group a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de Wellington-Altus.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc., société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d'actifs sous administration, plus de 1 000 employés et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

À propos de Kelso

Kelso est une société nord-américaine de capital-investissement sur le marché intermédiaire fondée sur les principes de partenariat et d'alignement des intérêts défendus par Louis Kelso, inventeur du régime d'actionnariat des salariés. Depuis 1980, Kelso a mobilisé plus de 17 milliards de dollars en engagements en capital dans 11 fonds et a effectué plus de 140 investissements. Pour en savoir plus, visitez www.kelso.com.

* Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.

