WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc., société mère de la première société de conseil en gestion de patrimoine au Canada*, a annoncé aujourd'hui qu'elle figurait pour la première fois sur la liste « Canada's Top Growing Companies », du Globe and Mail, le palmarès des entreprises les plus florissantes du Canada pour 2023. Cet honneur est le dernier en date d'une série d'accolades du secteur reconnaissant les réalisations impressionnantes de l'entreprise.

Depuis sa genèse en avril 2017, Wellington-Altus a atteint un taux de croissance annuel composé des actifs sous administration d'environ 50 % sur six ans. Avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous administration, 750 employés et 85 équipes de conseillers répartis dans 48 succursales, la société s'est fixée avec confiance l'objectif de dépasser les 50 milliards de dollars d'actifs sous administration d'ici 2025.

« Nous sommes fermement convaincus que la promotion d'un sentiment d'appartenance est la clé de notre croissance soutenue et parabolique » affirme Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « Wellington-Altus a émergé comme la principale destination pour les conseillers d'élite qui cherchent à se libérer des contraintes des anciennes grandes institutions, en raison de notre approche agile, axée sur le client et de notre modèle d'affaires entrepreneurial. Nos conseillers sont des partenaires estimés et habilités à poursuivre notre #ÉlanInarrêtable à leur manière. »

Lancé en 2019, le palmarès Canada's Top Growing Companies classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre d'affaires sur trois ans. Wellington-Altus s'est classée au 165e rang sur la liste des 425 entreprises incluses dans le rapport de cette année.

Charlie Spiring, fondateur et président du conseil de Wellington-Altus a déclaré : « Nous avons créé une culture dynamique de responsabilisation qui trouve un écho dans tout le secteur et attire des équipes de conseillers chevronnés à se joindre à nous. Je me réjouis de poursuivre notre croissance en tête du secteur tout en restant fidèle à notre philosophie qui consiste à fournir un soutien et une indépendance inégalés à nos conseillers. »

À propos de Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, à des gestionnaires de portefeuille et à des clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d'Investment Executive

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Kristy Kenny, directrice principale, Communications Marketing, Wellington-Altus, 647 977-2069, [email protected]