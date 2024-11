WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* du Canada, a annoncé la création de trois nouveaux postes de direction pour soutenir sa trajectoire de croissance exceptionnelle et poursuivre sa mission d'offrir un soutien inégalé aux conseillers.

Wellington-Altus annonce trois nouveaux postes de direction pour soutenir la trajectoire de croissance. Post this Wellington-Altus annonce trois nouveaux postes de direction pour appuyer les conseillers et accélérer la trajectoire de croissance (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

Depuis sa création en avril 2017, Wellington-Altus a révolutionné l'industrie et est devenue l'une des sociétés de gestion de patrimoine dont la croissance est la plus rapide au Canada, dépassant 35 milliards de dollars en actifs sous administration (ASA) en seulement sept ans. Comptant presque 900 employés, plus de 110 équipes de conseillers et 54 bureaux partout au pays, la société a pour prochain objectif d'atteindre des ASA de 50 milliards de dollars d'ici la fin de 2026.

« Notre croissance exponentielle a donné lieu à d'excellentes occasions pour les meilleurs talents au Canada de se joindre à notre société en plein essor », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « La demande d'adhésion à notre cabinet signifie que nous avons besoin de sièges supplémentaires à la table de direction, à la fois pour guider le recrutement de nouvelles équipes de conseillers et pour aider les équipes lorsqu'elles s'intègrent. Nous avons également constaté un intérêt continu pour le volet des conseils privés, ce qui a créé une demande pour un leadership dévoué, et je suis enthousiasmé par les prochaines étapes de l'évolution de notre cabinet. »

Wellington-Altus recrute activement pour les postes suivants au sein de son équipe de direction :

Vice-président directeur, Gestionnaire national : Supervisera les relations à long terme avec les conseillers en investissement pour aligner la croissance de l'entreprise avec sa stratégie à long terme. Ce poste de direction consiste à appuyer les directions régionales, à assurer le succès des conseillers et à améliorer la position dela société sur le marché. Vice-président directeur, Expansion des affaires : Supervisera le processus de recrutement et dirigera le développement et l'exécution d'une stratégie visant à attirer des conseillers en investissement de haute qualité à travers le Canada . Chef, Conseil privé : Supervise les activités commerciales de conseil privé partout au Canada , se concentre sur la croissance par l'acquisition et le recrutement, tout en aidant les conseillers à atteindre leurs objectifs liés aux activités.

Communiquez avec Cathy Logue, directrice principale de Stanton Chase Executive Search pour en savoir plus sur ces rôles et le processus de candidature.

« Notre mandat unique a touché une corde sensible auprès des conseillers de partout au Canada, et maintenant, à mesure que la société continue de prendre de l'expansion, nous devons accroître la taille et les capacités de notre équipe de direction pour continuer d'offrir l'expérience de conseil exceptionnelle pour laquelle Wellington-Altus est reconnue », a ajouté M. Hauser.

En plus de ces trois postes de direction, Wellington-Altus embauche pour 19 autres postes. Visitez la section sur les carrières du site de Wellington-Altus pour en savoir plus sur ces possibilités.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Kristy Kenny, Vice-présidente associée, Communications de marketing, 647 977-2069, [email protected]; Demandes de renseignements sur les candidatures : Cathy Logue, Directrice principale, Stanton Chase Executive Search, [email protected]