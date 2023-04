WINNIPEG, MB and TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a accueilli aujourd'hui Jon Kilfoyle au poste de vice-président directeur, Produits et plateformes, de la Financière Wellington-Altus inc. Après avoir atteint plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration (« ASA »), dans les six années qui ont suivi la création de la société en avril 2017, Wellington-Altus continue d'élargir stratégiquement son équipe de direction pour ouvrir la voie à la trajectoire de croissance dynamique prévue de la société.

Wellington-Altus accueille Jon Kilfoyle au sein de son équipe de direction (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

Dans le cadre de ses fonctions, Jon mettra l'accent sur l'amélioration de la gamme novatrice de produits et de plateformes de la société afin d'offrir aux clients des solutions personnalisées de pointe. Dans le cadre de ce mandat, il supervisera simultanément la gestion des actifs de la société et la plateforme américaine à titre de président de Gestion d'actifs Wellington-Altus inc. et de président de Wellington-Altus É.-U. inc., respectivement.

« Wellington-Altus a beaucoup de chance d'embaucher quelqu'un ayant l'expérience de Jon », affirme Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « Il s'agit de la bonne personne, au bon moment, pendant notre ascension continue à titre de société chef de file qui se concentre à fournir à nos conseillers des plateformes et des produits de pointe dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada. »

Vétéran du secteur, Jon s'est joint à Wellington-Altus en étant riche de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, après avoir occupé divers postes de direction au sein du secteur de la gestion de patrimoine chez Wellington West Capital Inc., Financière Banque Nationale et RBC Dominion valeurs mobilières. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal, Placements, au sein de IG Gestion de patrimoine, et il a dirigé l'élaboration de solutions de placement exclusives pour les clients très fortunés.

« L'équipe de direction talentueuse de Wellington-Altus cultive un environnement axé sur la collaboration et cherche proactivement à obtenir les commentaires des équipes de conseillers », explique M. Kilfoyle. « Je me joins à Wellington-Altus pour prendre position et agir avec l'élite des conseillers animés d'un esprit d'entrepreneuriat de ce pays, qui accordent de la valeur à la liberté et proposent une plateforme donnant la priorité à leurs clients. »

À propos de Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, à des gestionnaires de portefeuille et à des clients fortunés.

*Wellington-Altus Gestion Privée dans le Brokerage Report Card 2022 d'Investment Executive

